Holidu lanza el Índice de Precios de Estaciones de Esquí Españolas 2025/26

Top 3 destinos de esquí económicos

1. Manzaneda, Galicia 53.00€ (forfait + alojamiento p.p.)

Manzaneda es la estación de esquí más asequible de España para la temporada 2025/26. Ubicada en Galicia, ofrece 17 km de pistas principalmente para principiantes e intermedios. Aunque no es muy alta, destaca por su entorno natural y ambiente familiar, ideal para quienes desean iniciarse en el esquí sin gastar mucho. Los forfaits cuestan 28€ en temporada alta y el alojamiento ronda los 29€ por noche.

Área total esquiable: 17 km

Precio forfait: 28€ temporada alta & 23€ temporada baja

2. Sierra de Béjar – La Covatilla, Castilla y León 53.00€ (forfait + alojamiento p.p.)

Esta estación en Salamanca destaca por su buena variedad de pistas en sus 21,8 km, apta para todos los niveles. Su proximidad a núcleos urbanos y su ambiente tranquilo la convierten en una opción perfecta para escapadas de fin de semana en familia o con amigos. Los forfaits valen 29€ en temporada alta y el alojamiento cuesta unos 28€ por noche.

Área total esquiable: 21.8 km

Precio forfait: 29€ temporada alta & 20€ temporada baja

3. Leitariegos, Castilla y León 54.50€ (forfait + alojamiento p.p.)

Leitariegos ofrece una experiencia íntima en León con 8,4 km de pistas, ideal para familias y principiantes. Está rodeada de naturaleza y cuenta con instalaciones sencillas que permiten mantener precios bajos. El forfait es de 22€ todo el año y el alojamiento cuesta alrededor de 30€ por noche.

Área total esquiable: 8.5 km

Precio forfait: 22€ temporada alta & 22€ temporada baja

Top 3 destinos de esquí más caros

1. Formigal, Aragón 171.75€ (forfait + alojamiento p.p.)

Formigal es la estación más cara de España, situada en el Pirineo Aragonés con un dominio de 137 km de pistas y servicios premium. Es ideal para esquiadores intermedios y avanzados. Los forfaits tienen un coste de 62€ en temporada alta, y el alojamiento llega a 127€ por noche, bajando a 98€ en temporada baja.

Área total esquiable: 137 km

Precio forfait: 62€ temporada alta & 57€ temporada baja

2. Sierra Nevada, Andalucía 134€ (forfait + alojamiento p.p.)

Una de las estaciones más importantes del sur, con 112 km de pistas para todos los niveles. Ofrece una combinación de esquí, cultura y gastronomía. El forfait cuesta 60€ en temporada alta y 50€ en baja, y el alojamiento a 74€ es relativamente accesible.

Área total esquiable: 112 km

Precio forfait: 60€ temporada alta & 50€ temporada baja

3. Candanchú, Aragón 132€ (forfait + alojamiento p.p.)

Conocida por su tradición y ambiente familiar, Candanchú dispone de 51 km de pistas de buena calidad. El forfait es fijo en 52€ durante toda la temporada, y el alojamiento a 80€ es más económico que en otras estaciones caras, lo que reduce el coste total.

Área total esquiable: 51 km

Precio forfait: 52€ temporada alta & 52€ temporada baja