Los 9 hábitos que tienen que dejar atrás las personas felices y realizadas después de los 60

Hay quienes piensan que con la jubilación llega el declive, pero cada vez más estudios y testimonios demuestran lo contrario.

La plenitud personal y la satisfacción vital pueden dispararse a partir de los 60, siempre que sepamos dejar atrás ciertos hábitos que, como una mochila pesada, nos impiden disfrutar del paisaje.

Y no hablamos de soluciones mágicas ni de fórmulas milagrosas: la clave está en el comportamiento cotidiano y en la manera de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás.

En España, donde el envejecimiento de la población es un hecho demográfico, el bienestar en la madurez se ha convertido en tema de interés tanto para científicos como para medios generalistas.

¿Qué distingue a quienes siguen sonriendo y sintiéndose útiles pasados los sesenta?

Según recientes publicaciones y expertos en psicología del envejecimiento, todo parte de abandonar una serie de hábitos tan arraigados como innecesarios.

Los 9 hábitos que conviene olvidar para ser más feliz después de los 60

Aunque cada vida es única, las personas más felices y realizadas tras cumplir los 60 suelen coincidir en haber dejado atrás estos comportamientos:

Aislarse socialmente. El aislamiento voluntario puede parecer confortable al principio, pero a largo plazo limita enormemente las oportunidades de conexión emocional y crecimiento personal. Los estudios demuestran que quienes mantienen relaciones sociales activas disfrutan de mayor bienestar y menor riesgo de depresión. Desconfiar por sistema. La desconfianza permanente construye muros invisibles que impiden el acceso a nuevas amistades o experiencias enriquecedoras. Aprender a confiar —con cautela, pero sin paranoia— abre puertas a relaciones más satisfactorias. Falta de empatía. Entender y compartir las emociones ajenas es clave para mantener vínculos profundos. Practicar la escucha activa y mostrar interés sincero por los demás refuerza el sentimiento de pertenencia y reduce el riesgo de soledad no deseada. Crítica excesiva (a uno mismo o a otros). Si bien la autocrítica moderada puede ser útil, estar siempre buscando defectos —propios o ajenos— mina la autoestima y aleja a las personas del entorno. Miedo a mostrarse vulnerable. La vulnerabilidad no es debilidad: es humanidad pura. Compartir dudas, miedos o sueños con personas de confianza fortalece los lazos sociales e incluso puede mejorar la salud emocional. Evitar cualquier tipo de conflicto. Reprimir sentimientos o no afrontar conversaciones difíciles solo posterga problemas que suelen crecer con el tiempo. Aprender a manejar los desacuerdos desde el respeto es un paso fundamental hacia una madurez plena. Aferrarse al pasado. La nostalgia puede ser dulce, pero vivir anclado en lo que fue impide disfrutar del presente o proyectar nuevos objetivos vitales. Negarse a aprender cosas nuevas. Aprender un idioma, tocar un instrumento o incluso apuntarse a clases online mantiene activo el cerebro y favorece la autoestima, además de abrir círculos sociales diferentes. Descuidar la propia apariencia. Esforzarse por verse bien —no por estética superficial, sino por autoestima— tiene efectos positivos demostrados sobre el ánimo y la motivación diaria.

El arte (y ciencia) de reinventarse

Resulta curioso que muchos adultos mayores descubran nuevas pasiones una vez superado el umbral simbólico del “séptimo piso”. Desde escribir memorias hasta lanzarse al voluntariado local o viajar solo por primera vez, lo cierto es que —como confirman psicólogos y geriatras— nunca es tarde para reinventarse si se deja espacio al cambio.

El sentido del humor también juega un papel protagonista: según especialistas, reírse con (y de) uno mismo protege frente al desánimo y favorece una visión más amable del envejecimiento. No hay que subestimar tampoco el poder revitalizante de una mascota o la participación en actividades comunitarias.

Listado rápido: señales de una mente ágil tras los 60

Recordar números antiguos de teléfono o direcciones.

Mantener recuerdos vivos sobre amigos o lugares lejanos.

Seguir aprendiendo canciones o pasatiempos olvidados.

Participar activamente en clubes, talleres o grupos locales.

Encontrar placer en pequeños detalles cotidianos: desde cuidar plantas hasta escribir postales.

Más allá del tópico: madurez activa, madurez feliz

La realidad es que cada vez más personas mayores se resisten a aceptar el papel pasivo que históricamente se les ha asignado. El secreto no está tanto en añadir años a la vida como vida a los años; y esto se consigue soltando cargas emocionales inútiles e incorporando rutinas saludables, tanto físicas como mentales.

Hacer ejercicio moderado (caminar, nadar, bailar).

Cuidar la alimentación sin caer en obsesiones.

Dedicar tiempo a hobbies creativos.

Fomentar relaciones intergeneracionales (nietos, vecinos jóvenes).

Pedir ayuda profesional cuando sea necesario (psicólogos especializados).

Anécdotas y curiosidades sobre la felicidad sénior

En Japón existen “universidades para mayores” donde jubilados estudian filosofía clásica… ¡o robótica!

Un estudio británico demostró que aprender a bailar después de los 65 reduce el riesgo de demencia hasta un 30%.

La escritora Laura Ingalls Wilder publicó su primer libro famoso pasados los 65 años.

El club español “Abuelos Gamberros” organiza quedadas mensuales para jugar videojuegos… ¡y batir récords!

Algunos centenarios aseguran que su secreto es “no tomar nada demasiado en serio”.

Como ves, llegar felizmente realizado a los 60 (y más allá) no depende solo del azar genético ni del saldo bancario: basta con soltar aquello que pesa demasiado… ¡y atreverse a estrenar mochila!