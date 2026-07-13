Louise Lasser, la actriz que llevó la neurosis cotidiana a la televisión

En una carrera marcada por personajes frágiles, neuróticos y terriblemente humanos, Louise Lasser convirtió la angustia doméstica en materia prima para una nueva forma de comedia televisiva. Su muerte cierra la vida de una intérprete que encontró en la vulnerabilidad una extraña forma de fortaleza y transformó la confusión interior en un espejo para millones de espectadores.

La actriz falleció el lunes 6 de julio de 2026, a los 87 años, en su domicilio del Upper East Side de Manhattan, Nueva York. El deceso se produjo por muerte natural, según confirmó su amiga y dramaturga Susan Charlotte. La noticia, ampliamente divulgada en medios estadounidenses y redes sociales, reavivó el recuerdo de una figura que, sin buscar el estrellato convencional, marcó un antes y un después en la televisión de los años setenta.

Una muerte serena en la ciudad que la vio nacer

La misma ciudad que vio nacer a Louise Jane Lasser el 11 de abril de 1939 fue el escenario de su despedida. Hija única del asesores fiscal S. Jay Lasser y la diseñadora Paula Lasser, creció en un ambiente donde el rigor y la creatividad coexistían. Sus últimos años transcurrieron discretamente, lejos del foco mediático que acompañó sus grandes éxitos. Murió en un entorno íntimo, sin hospitalización ni complicaciones, lo que destaca la serenidad de su partida. Aunque no se han anunciado grandes actos públicos, se han mencionado veladas privadas a modo de recuerdo en círculos teatrales de Nueva York y proyecciones especiales de su serie más emblemática en canales especializados.

De Brandeis a la vanguardia del humor televisivo

Antes de convertirse en un icono televisivo, Louise Lasser fue estudiante de ciencia política en la Brandeis University. Sin abandonar sus estudios, comenzaron a notarse sus habilidades actorales en montajes musicales, lo que la llevó a abandonar la universidad y formarse con Sanford Meisner, un referente en la interpretación actoral en Estados Unidos.

Lasser debutó en Broadway en 1962 como sustituta de una joven Barbra Streisand en el musical I Can Get It for You Wholesale, experiencia que le abriría las puertas al circuito profesional. Su camino la condujo a ser anunciadora de medicamentos, logrando ser la primera actriz en ganar un Clio Award, el máximo galardón de la publicidad estadounidense.

Woody Allen, cine y construcción de una pareja artística

Su presencia en el cine llegó de la mano de Woody Allen, con quien se casó en 1966. Aunque su matrimonio llegó a su fin en 1970, su colaboración artística definió una parte vital del primer periodo de Allen como cineasta. Lasser fue parte de varios de sus films más emblemáticos, como Take the Money and Run y Bananas. Críticos destacan que su combinación de timidez aparente y sonrisa nerviosa resultó ser un contrapunto ideal a la personalidad histriónica del director.

Mary Hartman y el nacimiento de una mujer común extraordinaria

Sin embargo, su nombre quedó fijado para siempre al de su personaje más icónico: Mary Hartman, protagonista de la serie Mary Hartman, Mary Hartman (1976-1977), diseñada por Norman Lear. Lasser encarnó a una ama de casa promedio del medio oeste estadounidense, cuyos sufrimientos silenciosos resonaron con el público. La serie, parodia de las telenovelas y crítica a la cultura de masas, combinó surrealismo y comedia negra, con Lasser apareciendo en 325 episodios que anticiparon la «comedia incómoda» de varias décadas posteriores.

Televisión, cine independiente y un regreso inesperado con Girls

Tras el fenómeno de Mary Hartman, Lasser siguió participando en grandes series y papeles secundarios en cine, destacándose en producciones de tonos oscuros o satíricos. Participó en series como The Mary Tyler Moore Show y en un memorable episodio de Saturday Night Live. Su retorno a la pantalla en la juventud de Girls, interpretando a Beadie, una anciana artista políticamente incorrecta, supuso un eco tardío a su interpretación en Mary Hartman.

Voz de colegas y legado en el oficio

El impacto de Louise Lasser se reflejó no sólo en cifras de audiencia, sino en la memoria de quienes vieron su trabajo. Susan Charlotte ha recordado su «valentía y fragilidad», mientras que Norman Lear señaló cómo hizo posible que la tristeza fuera divertida. Su estilo deadpan, con la habilidad de dejar que el absurdo hablara por sí mismo, dejó una huella en la comedia moderna.

Vida privada, formación y reconocimientos

Nacida el 11 de abril de 1939 en Nueva York, Lasser fue criada en un ambiente que cultivó tanto su sentido crítico como su sensibilidad artística. Aunque su vida personal fue reservada, se conocían detalles de su biografía que subrayaban su singularidad y dedicación. Aunque su trabajo no le otorgó múltiples premios, su figura se considera un referente en el humor y la narrativa de neurosis cotidianas.

Una figura excéntrica, un humor extraño y algunas curiosidades

Louise Lasser deja tras de sí anécdotas que enriquecen su leyenda. En los años setenta, su nombre apareció en titulares por una detención por posesión de cocaína, aunque esto no opacó su prestigio artístico. Finalmente, sus admiradores la recordarán no solo por su impresionante trayectoria, sino como una figura que, en su vulnerabilidad, logró captar la esencia de la vida cotidiana.