Cómo amueblar tu hogar reflejando tu estilo y personalidad

Decorar un hogar es un asunto muy personal, sin importar lo que digan algunos. Hay muchos consejos que muestran cómo combinar correctamente los colores y los estilos de decoración, pero desafortunadamente, a menudo están dirigidos a una audiencia bastante amplia, por lo que es comprensible encontrarlos un poco impersonales. A la hora de optar por un estilo de interiorismo, es importante combinarlo todo para que el hogar luzca bien diseñado y equilibrado, pero, además, no hay que olvidar la importancia de integrar nuestra propia personalidad para sentirse cómodo en nuestro hogar, tal como exponen desde Divinity Muebles. Por lo tanto, aquí hay algunas sugerencias e ideas que ayudarán a lograrlo.

No sacrificar comodidad

La comodidad es fundamental, ya que no hay nada más frustrante que vivir en un espacio que parece una revista de interiorismo o el catálogo de una mueblería pero que resulta totalmente incómodo. A veces, es difícil fusionar el estilo y la comodidad, pero con un poco de esfuerzo, todo es perfectamente factible. Por lo tanto, optar por un sofá que sea acogedor y bonito nos hará sentir mucho más felices que elegir uno de diseño y lujoso, ya que, seguramente, este último no será el lugar donde nos encantaría relajarnos después de un duro día de trabajo. Por lo tanto, antes de comprar algo nuevo, es crucial determinar qué es lo que nos resulta cómodo (a algunos les gusta lo firme y a otros lo suave), para poder tomar la decisión correcta.

El ambiente lo es todo

No es necesario tener una sala de estar minimalista e impecable para sentirse bien en el hogar. En su lugar, es preferible buscar que nos transmita una sensación acogedora, ya que eso será lo que haga que la sintamos como exclusivamente nuestra. Combinar colores que contrasten, usar souvenirs como elementos de decoración y exhibir con orgullo las preciadas reliquias familiares agregará una atmósfera especial y muy personal al hogar. Por supuesto, eso no significa que el espacio deba de ser un desastre, pero cuando se trata de diseño de interiores, no hay que tener miedo a un enfoque informal, porque nos hace sentir relajados y los invitados lo percibirán como acogedor y agradable.

Fe en los pequeños detalles

Pinturas, jarrones, macetas y libros: estas son las cosas que pueden ayudar a que nuestra verdadera personalidad destaque. Por ejemplo, si se es fanático de la estética más natural, tener una alfombra trenzada a mano aportará mucho encanto al hogar. Además, optar por tapices de pared, fundas de sofá y almohadas estampadas puede ser una excelente manera de hacer que la sala de estar se vea mucho más cálida. No obstante, hay que asegurarse de aprender a combinar colores y patrones para que todo se vea limpio y bien decorado.

Ser realista para ser feliz con su hogar

Leer revistas de diseño de interiores y ver casas maravillosas en internet, o en películas y programas de televisión a veces puede hacer que nos sintamos desilusionado con el estado de nuestro propio hogar. Pero, es necesario señalar que todas estas fotos que vemos son solo un conjunto hecho para inspirarnos. Esas casas siempre lucen impecables, lo cual no es de extrañar considerando que no están contaminadas por el uso diario, que es para lo que generalmente son las casas. Es fácil enamorarse de una foto, pero la gente olvida que las salas de estar y las cocinas a menudo están llenas de cosas como zapatillas, tazas de café, platos y documentos que necesitamos y usamos todos los días. De hecho, es mejor incorporar esas pequeñas cosas que necesitamos y usamos, para poder sentirnos cómodos con un poco de desorden adicional que en realidad es lo normal.

Elegir un estilo que coincida con lo que se es

A veces puede ser complicado determinar quién somos, especialmente cuando se trata de decoración de interiores, pero para lograrlo, es importante determinar primero sus preferencias. Si se prefieren los detalles grandes, entonces no tiene sentido buscar muebles de estilo escandinavo. Por otro lado, en caso de preferir la simplicidad y la practicidad que van con el estilo escandinavo, optar por elementos de decoración boho coloridos solo nos hará sentir abrumados por toda su extravagancia. Siempre es mejor inspirarse en nuestros estilos favoritos que copiarlos descaradamente, ya que eso nos hará sentir más cómodos y felices a largo plazo.

Cada personalidad se compone de muchas pequeñas cosas, por lo que es esencial decidir qué aspectos de ti mismo se incorporarán a tu diseño de interiores. Si te encanta la música y la cultura pop, mostrar tus discos favoritos o usar un tocadiscos como pieza de decoración seguramente será una gran adición a tu hogar, por ejemplo. Por último, es necesario asegurarse de mantener el hogar práctico y cómodo, ya que, al final, eso es lo más importante.