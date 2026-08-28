Ordenan prisión preventiva en Bolivia a Fernando Cerimedo, ex asesor de Milei y Bolsonaro

El consultor político argentino Fernando Cerimedo, conocido por su trabajo en campañas de la derecha latinoamericana, permanecerá en prisión preventiva durante seis meses en Bolivia. Un juez de Santa Cruz ha ordenado su ingreso en el penal de Palmasola dentro de la investigación abierta por el ataque armado contra su expareja, la abogada y activista Nadia Beller.

Cerimedo está imputado por un presunto delito de feminicidio en grado de tentativa. Beller resultó herida después de recibir varios disparos durante un ataque cometido por dos hombres que, según las primeras investigaciones, se hicieron pasar por repartidores. La víctima sobrevivió y continúa vinculada al proceso como querellante.

La decisión judicial se adoptó tras una audiencia de más de seis horas. El juez Wilson Espada consideró que existían indicios suficientes para mantener al acusado privado de libertad, además de riesgos procesales relacionados con una posible fuga y una eventual interferencia en la investigación.

Una detención tras el atentado

Cerimedo fue arrestado el 18 de agosto en el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando se disponía a viajar a Buenos Aires. La detención se produjo menos de un día después del tiroteo contra Beller.elobservador.com

La defensa del consultor niega las acusaciones y sostiene que es inocente. Sus abogados han calificado la causa de montaje político y han apuntado a una supuesta operación destinada a perjudicar al Gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz.

Desde el Ejecutivo boliviano, sin embargo, el portavoz presidencial José Luis Gálvez confirmó que Cerimedo fue un colaborador cercano de Paz durante la campaña electoral de 2025 y que posteriormente continuó trabajando con el mandatario en asuntos concretos de comunicación.

De Milei a la política regional

Antes de quedar bajo custodia, Cerimedo había construido una carrera vinculada a la consultoría electoral, el marketing político y la comunicación digital. Su perfil se consolidó en campañas en las que las redes sociales, la difusión de contenidos y la movilización online desempeñaron un papel central.

Su nombre ganó notoriedad en Argentina por su participación en la campaña presidencial de Javier Milei en 2023. También estuvo relacionado con proyectos políticos y estrategias digitales próximos al entorno del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

El consultor dirige además Numen, una agencia especializada en estrategia política, y fue uno de los impulsores de La Derecha Diario, un medio digital de orientación conservadora y libertaria que amplió su presencia en distintos países de la región.

La investigación boliviana ha situado ahora en el centro de la actualidad policial a un profesional que durante años operó en el ámbito de las campañas, los medios digitales y la comunicación política latinoamericana. La Justicia deberá determinar si existen pruebas que vinculen a Cerimedo con la planificación o ejecución del ataque contra Beller.