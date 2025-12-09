Cuba desmiente negociaciones con EE. UU. mientras crece la presión global sobre narcotiranía de Maduro

La Habana rechaza cualquier negociación sobre un eventual escenario sin Nicolás Maduro, días después de revelaciones de Reuters que apuntaban a fisuras internas en el régimen cubano. El desmentido ocurre en medio del mayor cerco diplomático y militar de Estados Unidos sobre Venezuela en los últimos años.

La Habana salió este lunes a desmentir con vehemencia las versiones que señalaban que altos funcionarios cubanos habrían iniciado contactos discretos con el gobierno de Estados Unidos para explorar posibles escenarios de transición política en Venezuela sin Nicolás Maduro. La vicecanciller Josefina Vidal calificó las informaciones como “absurdas y falsas” y denunció una supuesta campaña mediática internacional para generar “confusión” y “desestabilización” en la región.

El comunicado oficial llega apenas tres días después de que la agencia Reuters publicara un reportaje citando fuentes que aseguraban que elementos dentro del régimen cubano habían sostenido conversaciones preliminares con funcionarios estadounidenses sobre el futuro de Venezuela. La revelación generó un terremoto político, especialmente por la histórica dependencia económica de Cuba hacia Caracas, que por más de dos décadas ha sostenido a la isla mediante el suministro subsidiado de petróleo.

La contundente negación de La Habana busca proyectar unidad entre los dos regímenes aliados; sin embargo, analistas coinciden en que la rapidez de la respuesta evidencia preocupación interna. “Cuba no puede darse el lujo de admitir fisuras en su alianza con Maduro. Pero la crisis venezolana y el desplome de su aparato económico han golpeado durísimo a la isla”, señala un investigador especializado en seguridad hemisférica.

La polémica surge en un momento de máxima presión sobre la narcotiranía venezolana. Estados Unidos ha reforzado en las últimas semanas su presencia militar en el Caribe con el objetivo declarado de golpear las redes transnacionales de narcotráfico asociadas al llamado Cartel de los Soles, del cual forman parte altos mandos del régimen de Maduro. Washington también ha reactivado esfuerzos diplomáticos multilaterales para forzar una transición política ordenada en Venezuela.

Pese a ello, Maduro continúa proyectando una imagen desafiante dentro y fuera del país. Lejos de señales de apertura, el gobierno intensifica la represión interna, amplía las detenciones de disidentes y se apoya cada vez más en asesoría de inteligencia cubana para sostenerse en el poder. La alianza Caracas–La Habana sigue funcionando como un bloque político y operativo que ha permitido a ambos regímenes resistir sanciones, aislamiento internacional y acusaciones de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

En este contexto, la posibilidad de negociaciones secretas entre Cuba y Estados Unidos sobre el futuro de Venezuela representaría un quiebre histórico. La negación pública de La Habana ha cerrado, por ahora, cualquier interpretación de distanciamiento. Sin embargo, la presión económica y política sobre ambos regímenes aumenta, mientras Washington deja claro que la estabilidad hemisférica depende de frenar la expansión de estructuras criminales vinculadas a ambos gobiernos.

Por ahora, el tablero regional permanece en tensión máxima, con Estados Unidos redoblando su cerco, Cuba negando cualquier fisura y la narcotiranía de Maduro intentando aferrarse al poder en medio de aislamiento y crisis profunda. El margen de maniobra para ambos regímenes se reduce rápidamente, y los próximos movimientos podrían definir el futuro político de la región.