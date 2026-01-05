Manos Limpias denuncia ante la Embajada de EE. UU. que España ampara a ex jerarcas del chavismo acusados de torturas

Denuncia directa ante Washington

El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias eleva una denuncia formal ante la Embajada de Estados Unidos en Madrid para advertir de lo que considera una situación intolerable de impunidad: la presencia y protección en territorio español de dos ex altos cargos del chavismo señalados por torturas y represión sistemática.

La información suministrada por Miguel Bernard, Secretario General de Manos Limpias apunta directamente a la responsabilidad política del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, a quienes atribuye una cobertura activa o pasiva que permite que Miguel Rodríguez Torres, exdirector del aparato de inteligencia venezolano, SEBIN, y la exfiscal general Luisa Ortega Díaz residan en Madrid sin rendir cuentas ante la justicia.

Querellados por crímenes graves

Según recuerda Bernard, la Audiencia Nacional mantiene abierto un procedimiento penal contra ambos exfuncionarios, a raíz de una querella presentada por URVEX (Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio) y Manos Limpias.

Las acciones judiciales se basan en acusaciones de torturas, detenciones arbitrarias, persecución política y uso criminal de las instituciones del Estado, hechos presuntamente cometidos durante los años más duros del aparato represivo del chavismo.

“Hablamos de responsables directos del terror institucional que sufrió el pueblo venezolano”, subraya Manos Limpias.

España como refugio de represores

Uno de los aspectos más graves señalados en la denuncia es que ambos querellados gozan de la condición de asilados políticos en España, un estatus que, según Manos Limpias, pervierte el sentido del derecho de asilo y convierte al país en refugio seguro para presuntos violadores de derechos humanos.

El sindicato denuncia que esta situación humilla a las víctimas, desacredita a la justicia española y coloca a España en una posición moralmente insostenible ante la comunidad internacional.

Llamado a la acción internacional

Ante lo que considera una falla deliberada del Estado español, Manos Limpias ha solicitado a Estados Unidos que tome cartas en el asunto, evalúe la información aportada y considere medidas de cooperación judicial, diplomática y sancionatoria, en línea con los estándares internacionales contra la impunidad.

La organización recuerda que Washington ha sido clave en la persecución de redes criminales vinculadas al poder venezolano, por lo que considera imprescindible su implicación.

Advertencia política

Manos Limpias advierte que no habrá justicia ni credibilidad democrática mientras figuras clave del entramado represivo chavista sigan siendo protegidas en Europa bajo el amparo de decisiones políticas.

“España no puede seguir mirando hacia otro lado mientras se protege a quienes utilizaron el Estado para torturar, reprimir y destruir una nación”, concluyó Bernard”