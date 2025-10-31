Aldama reitera que tiene pruebas incriminatorias contra Sánchez en “varios asuntos” de corrupción

Tras el espectáculo dado ayer por el presiente del Gobierno en su declaración en la Comisión del Senado que investiga la corrupción del Ejecutivo, Aldama ha acudido al plató de Ana Rosa y allí lo ha vuelto a dejar claro: tiene pruebas que implican directamente a Sánchez “en varios de los asuntos” de los que se hablaron ayer en la Cámara Alta.

Preguntado por cuándo entregaría esas pruebas, Aldama vino a repetir que lo hará cuando le interese a su estrategia de defensa y cuando se garantice su integridad, ya que dice estar en peligro.

Aldama ha refutado también otras afirmaciones de Sánchez como que no le conocía, recordando que la primera ve que habló con Sánchez fue en el mitin de presentación de Pepu Hernández como candidato a la Alcaldía de Madrid. En ese mitin, Aldama recuerda que fue llevado a una parte reservada del recinto, donde además de la foto con Sánchez, éste le dio las gracias por las gestiones que estaba realizando en su favor.

También, Aldama ha dado otro dato revelador: en el cumpleaños de Ábalos que se celebró en su propio restaurante, habló detenidamente con el presidente, por lo que no entiende que ahora diga que ni le conoce. También fue en ese cumpleaños donde Sánchez habló por teléfono con la vicedictadora de Venezuela Delcy Rodríguez, ya que ésta llamó a Ábalos para felicitarle y tras hablar con él, Ábalos le pasó el teléfono a Sánchez. Por lo que según el testimonio de Aldama, Sánchez habría mentido también en esto ayer en el Senado cuando dijo que no había hablado nunca con la número dos de la dictadura chavista.

Respecto a Koldo, Aldama ha dejado claro que le consta que tiene información incriminatoria contra Pedro Sánchez guardada a buen recaudo y que si Koldo hablase «con dos cosas que dijera, Sánchez dejaría de ser presidente del Gobierno inmediatamente».