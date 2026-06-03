Interior impidió investigar a la UCO la corrupción del Gobierno Sánchez

El Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, habría ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se «pusiera de perfil» y evitara profundizar en las investigaciones de corrupción que salpicaban directamente al Gobierno de Pedro Sánchez y a su entorno familiar y político.

El entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos (nombrado por el Ejecutivo), dio instrucciones explícitas para que la UCO no avanzara en casos sensibles como el relacionado con el hermano del presidente, David Sánchez, y otros escándalos que afectaban a Moncloa.

Esta revelación se produce en medio de una escalada de tensión entre la UCO y el Ministerio del Interior. En las últimas semanas, la unidad élite de la Guardia Civil ha intensificado sus actuaciones en el marco de la ‘Operación Leire‘ y otras causas vinculadas a presuntas tramas de corrupción en organismos públicos como la SEPI, Correos y varios ministerios, con detenciones de altos cargos socialistas y registros en la sede federal del PSOE en Ferraz.

Fuentes de la Guardia Civil consultadas por varios medios apuntan a que la cúpula de Interior habría utilizado expedientes internos y “informaciones reservadas” contra agentes de la UCO que investigaban al PSOE.

La propia UCO ha entrado en la Dirección General de la Guardia Civil para recabar documentación sobre estos expedientes, interrogando a mandos que supuestamente purgaron a investigadores por avanzar en casos incómodos para el Gobierno.

El teniente coronel Antonio Balas, jefe de la sección de Delincuencia Económica de la UCO, se encuentra en el centro de estas tensiones. Varios informes judiciales y periodísticos lo sitúan como uno de los objetivos de las supuestas maniobras para desactivar la unidad.

Para hablar de este y otros asuntos estarán con Josué Cárdenas, en ‘La Burbuja’, la abogada Jimena Zabala y Juan Velarde, redactor de Periodista Digital.