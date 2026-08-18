¡La sarna infecta ya a militares en Ceuta… y la inútil de ‘MeMa’ culpa al presidente de la ciudad!

Ceuta sigue viviendo una situación límite más de dos semanas después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos a finales de julio. Miles de personas permanecen en condiciones de hacinamiento en calles, parques y asentamientos improvisados, y los profesionales sanitarios advierten de un riesgo real de epidemia. Entre los problemas detectados destacan los casos de sarna, que ya no solo afectan a la población migrante, sino también a militares desplegados en la ciudad.

El jefe de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta, Julián Domínguez, ha confirmado un incremento de casos de sarna vinculados a las precarias condiciones de higiene y salubridad. “Hay miles de personas sin salubridad, por lo que puede pasar cualquier cosa”, ha señalado. El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, ha ido más lejos y ha calificado la situación de “bomba de relojería” y “riesgo real de epidemia”, apenas un día después de la visita de la ministra de Sanidad. Las urgencias del único hospital de la ciudad han llegado a atender más de 500 pacientes diarios, triplicando la carga habitual.

Se han registrado también un brote de gastroenteritis y casos puntuales de tuberculosis. Mientras tanto, al menos una decena de militares del contingente enviado a reforzar la seguridad han resultado contagiados de sarna, según fuentes de Defensa y denuncias de asociaciones militares que apuntan a condiciones de hacinamiento en los alojamientos.Ante este panorama, la respuesta de la ministra Mónica García ha consistido en minimizar la gravedad. Durante su visita a Ceuta negó rotundamente que exista un “colapso sanitario”, afirmó que no se ha suspendido ninguna cirugía y sostuvo que el riesgo epidemiológico es “moderado” para los migrantes y “bajo” para los ceutíes. Reconoció la tensión en urgencias y atención primaria, pero insistió en que el sistema “ha podido responder” sin alterar la atención ordinaria.Los médicos locales no comparten ese discurso. Llevan semanas alertando de la sobrecarga, de la falta de refuerzos suficientes y del peligro que supone tener a miles de personas viviendo sin acceso adecuado a agua, higiene y alojamiento.

El Colegio de Médicos ha reclamado dispositivos sanitarios extraordinarios y un hospital de campaña. La ministra, en cambio, ha preferido hablar de “crisis sanitaria, sí; colapso, no”, una fórmula que muchos en Ceuta consideran un ejercicio de negacionismo político.

Para analizar la actualidad política del momento, Eurico Campano aborda lo último de la crisis migratoria en Ceuta en una nueva edición de ’24×7: edición verano’.