Jorge Bustos tritura a Óscar Puente por convertir el muelle de Ceuta en un campo de refugiados

Jorge Bustos ha dedicado su monólogo de las 6 de la mañana en ‘Herrera en COPE’ a denunciar con dureza la situación que atraviesa Ceuta este lunes 7 de septiembre de 2026.

El periodista ha señalado que la ciudad autónoma ha perdido hasta un 90% de su turismo y que el Gobierno central, a través del ministro Óscar Puente, ha decidido ocupar parte del puerto para instalar carpas destinadas a inmigrantes.

Según ha explicado Bustos, el Ejecutivo ha ordenado levantar una veintena de carpas gigantes en una explanada de 16.000 metros cuadrados del Muelle de Poniente para albergar a alrededor de un millar de personas. La medida se ha tomado en contra de la voluntad del Gobierno de Ceuta, de los empresarios y de la Autoridad Portuaria.

El periodista ha ironizado sobre la firma de Óscar Puente en la orden de “expropiación” del puerto y ha criticado que el Gobierno llegue tarde y mal a una crisis que, según él, se veía venir. Bustos ha recordado que el puerto de Ceuta es una infraestructura crítica: uno de los principales puntos de bunkering de España, donde el año pasado repostaron 10.000 barcos (un 45% más que el ejercicio anterior).

Ha advertido de que esta decisión puede empujar a muchos buques a optar por Gibraltar, lo que agravaría aún más el desplome económico de la ciudad, que ya registra caídas superiores al 50% en comercio y hostelería.

El periodista ha descrito también el clima de inseguridad que se vive en las calles: detenciones de marroquíes tras enfrentamientos con fuerzas de seguridad, chabolas en la playa del Trampolín y una vuelta al cole rodeada de medidas excepcionales, con vigilantes, soldados e incluso familias que incluyen sprays de gas pimienta en el material escolar.

Además, ha subrayado la lentitud en la tramitación de los expedientes de asilo, que puede alargar la situación hasta noviembre o incluso más allá. Bustos ha cerrado su análisis conectando todos estos elementos con un dato demoledor: según las encuestas, hasta un tercio de los ceutíes se ha planteado abandonar su propia ciudad. “No extraña”, ha concluido, que tantos vecinos se estén planteando marcharse de “su ciudad”.