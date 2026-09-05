Invasión: Convocan en Marruecos una gran marcha para ‘liberar’ Ceuta el próximo 20 de septiembre

Prometen dejar la ‘invasión del pasado 30 y 31 de julio en un ‘juego de niños’.

Y dicen que en esta ocasión van a por todas.

Un llamamiento que ha circulado en las redes marroquíes para realizar una marcha el 20 de septiembre de 2026 en demanda de la “liberación” de Ceuta ha reavivado una vieja presión política, aunque bajo una nueva fachada: propaganda digital, un calendario electoral que se aproxima y un mensaje que dialoga con la frontera.

El detalle significativo va más allá del eslogan aunque este tiene su peso.

La manifestación coincidiría con la campaña para las elecciones legislativas en Marruecos, programadas entre el 10 y el 22 de septiembre.

Esto convierte la protesta en una herramienta útil para movilizar a un sector del electorado sin necesidad de desplazar tropas ni, por ahora, cruzar la verja.

La actividad en las redes

La convocatoria ha sido publicada en árabe, utilizando un lenguaje que califica a Ceuta, Melilla y varios islotes como territorios “ocupados” por España. Diversos medios han reportado que el cartel convoca a una “marcha popular” el domingo 20 de septiembre, aunque no se precisa claramente quién es la organización detrás ni se ofrece detalles sobre un recorrido autorizado.

Este aspecto es crucial. No hay evidencia pública de que sea un movimiento estatal ni de un plan específico que pretenda llevar a cabo una entrada masiva o un asalto a la frontera. Sin embargo, se observa una secuencia de mensajes destinada a amplificar una reivindicación territorial bien conocida en Marruecos, convirtiéndola en un ruido político que puede ser aprovechado en campaña.

La maniobra, si se confirma la magnitud de la convocatoria, resulta bastante clara: aumentar el fervor en torno a un tema delicado sin necesariamente entrar en la acción directa. A menudo, en el terreno de la política exterior, un cartel bien colocado y una buena dosis de viralidad son suficientes; la diplomacia, lamentablemente, también puede llevarse a cabo mediante el uso del móvil.

La relevancia del momento

El calendario no es casual. Marruecos tiene programadas sus elecciones legislativas el 23 de septiembre, y varios análisis han identificado entre el 10 y el 23 como un periodo de particular riesgo informativo debido a la coincidencia entre la campaña y el flujo de mensajes sobre Ceuta y Melilla.

Monitor Disinfo, mencionado por EL ESPAÑOL, advierte sobre una campaña de desinformación y polarización, aunque aclara que no hay evidencia suficiente de un plan concreto para moverse hacia la frontera o intentar acceder a las ciudades autónomas. Esta precisión es esencial para diferenciar el ruido de la amenaza real, especialmente cuando los mensajes virales se difunden más velozmente que cualquier análisis serio.

Por otra parte, la memoria reciente pesa. La crisis migratoria de 2021 dejó una huella política y emocional aún visible en ambos lados del Estrecho, lo que hace que cada gesto, frase y publicación en redes se interprete con cautela. Por eso, esta nueva convocatoria no se percibe simplemente como una manifestación: se interpreta como un indicador de tensión.

Ceuta, el espejo incómodo

Para España, Ceuta no es únicamente una ciudad autónoma; representa una frontera simbólica y estratégica. Cuando Marruecos apela al discurso de la “liberación”, toca varias teclas simultáneamente: soberanía, identidad nacional, política interna y presión sobre Madrid.

La respuesta española tampoco ha sido casual. En los últimos días, diferentes ciudades han sido escenario de concentraciones de apoyo a la ciudad autónoma, con más de 260 municipios uniéndose a estas convocatorias de solidaridad. Este eco interno muestra que el tema ya no se discute solo en términos diplomáticos, sino que también se convierte en una cuestión de opinión pública y desgaste para el Gobierno.

Adicionalmente, existe un componente incómodo: la frontera entre la reivindicación territorial y el uso político de la migración. Noticias recientes sobre la entrada masiva en Ceuta en 2021 han alimentado un relato de presión híbrida, donde se entrelazan la movilización en la calle, las redes y el control fronterizo. En este espacio, cada mensaje marroquí encuentra una respuesta española de manera casi automática, y viceversa.

Elemento Lectura política Convocatoria del 20 de septiembre Movilización simbólica en plena campaña Término “liberar” Reivindicación de soberanía sobre Ceuta y Melilla Difusión en redes Baja trazabilidad y alta capacidad de contagio Falta de organizador claro Señal de campaña espontánea o semiabierta Coincidencia electoral Posible uso interno en Marruecos Reacción española Reforzamiento del debate sobre frontera y soberanía

Qué puede suceder ahora

Si la marcha reúne pocos asistentes, el episodio se recordará como una provocación ruidosa más. Pero si logra una gran difusión, podría consolidar una narrativa nacionalista valiosa en Marruecos y problemática para España. Y si surge cualquier incidente relacionado con la frontera o la Embajada española, el asunto se escalaría con rapidez, dado que el terreno ya está emocionalmente sensible.

En este tipo de crisis, el enfoque no suele estar en el cartel inicial, sino en lo que sucede posteriormente: portavoces, eco mediático, contramensajes y, sobre todo, la reacción oficial. Por el momento, lo único certero es que el 20-S se ha transformado en una fecha cargada de pólvora política, con Ceuta nuevamente en el epicentro de la discusión.

Y, como curiosidad que vale la pena mencionar, la ciudad autónoma sigue siendo uno de los apasionantes tableros de ajedrez geopolítico del Mediterráneo: pequeña en extensión, monumental en carga simbólica, y con la tendencia a aparecer siempre que a alguien le conviene intensificar el debate.