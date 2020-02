Christofer confiesa el motivo por el que no se siente cómodo en TV mientras Fani llora desconsolada en ‘Supervivientes’

Que la distancia no es buena aliada de Fani y Christofer no es nada nuevo, pero la experiencia que la pareja vive en la actualidad (Fani participa en ‘Supervivientes 2020’) nada tiene que ver con la que se rodó hace más de siete meses en República Dominicana (‘La isla de las tentaciones’):

« Me está costando que Fani no esté conmigo porque hacemos todo juntos», confesó Christofer en un directo para ‘mtmad’, plataforma en la que se estrenó hace escasos días con su canal ‘A pesar de todo’.

Cuando el reality conducido por Mónica Naranjo llegó a su fin y se destapó la ‘realidad’ actual de cada pareja, Christofer se disponía a celebrar su cumpleaños y, para él, no hay «mejor regalo que anunciar a todo el mundo que Fani y yo estamos muy bien»:

Mientras la coprotagonista de esta historia que tiene su punto y seguido en la revista Lecturas (donde anunciaron en exclusiva su futuro enlace) vive su primera crisis en tierras hondureñas a causa de las incontables picaduras de insectos que hacen que quiera «arrancarse la piel», su prometido trata de digerir la forma tan «surrealista» en que ha cambiado su vida en los últimos meses:

«No lo he hecho queriendo, me he querido mantener al margen, pero he pasado de tener 25 seguidores en Instagram a 239.000 (…) Ha sido todo de golpe», reveló.

Pese a que reconoce estar «muy contento y feliz, aunque la gente no se lo crea», todavía no logra ‘hacerse’ con el mundo mediático y todo lo que ello conlleva. De hecho, expresó su agradecimiento a ‘mtmad’ por darle la oportunidad de darse a conocer en la órbita virtual, donde se siente «muchísimo más cómodo que en el mundo de la tele»:

Fani conoció a Rubén tras separarse de Christofer para «poner a prueba su amor» en ‘La isla de las tentaciones’ y, con él, no tuvo ningún tipo de traba en coquetear, desbarrar e, incluso, besar y compartir cama.

Su actual pareja, decidió en ese momento que no «quería ver más» imágenes de su chica flirteando con el exfutbolista:

«Estoy viendo actitudes que no he visto en siete años, lamentablemente no pinta bien, Fani está rebasando los límites (…) He visto un tonteo y una conexión que no entiendo», confesaba al tiempo que se quitaba los auriculares y entregaba la tablet a Mónica Naranjo al calor de la fogata.