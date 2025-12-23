Una anciana se cae de bruces tras ser entrevistada durante el sorteo de la Lotería de Navidad y el reportero de Telecinco sigue a su bola

El reportero de Telecinco, a por uvas cuando la mujer se pega el talegazo.

No parece que sean acreedores a la medalla de oro del auxilio.

Un reportero de Telecinco entrevistaba a una mujer de 88 años, Manoli, quien detallaba anécdotas de la Lotería de Navidad y que además llamaba la atención por su disfraz de punto de venta:

El año pasado no me tocó El Gordo, pero si me toca este año mejor.

El entrevistador deseaba buena suerte a la mujer y mientras seguía con la conexión, la anciana cayó a plomo al suelo y ni el reportero ni el presentador de Informativos Telecinco, Bricio Segovia, se inmutaron ante la escena:

🔴 LA ABUELA MANOLI SE CAE EN DIRECTO Esta abuela de 88 años iba con su puesto de lotería encima. Video | @informativost5 pic.twitter.com/EIrzn9FQaa — Betania (@BetaniaTv) December 22, 2025

Las redes sociales rápidamente se solidarizaron con la mujer y dieron más de un pescozón a los periodistas de la primera cadena de Mediaset por haber pasado olímpicamente de la anciana tras su talegazo en el patio de butacas del Teatro Real de Madrid:

Sí, según las noticias, Manoli (88 años) se tropezó con su disfraz durante el directo en Telecinco, pero fue atendida de inmediato y no hay reportes de lesiones graves. Parece estar bien. ¡Un susto, pero con espíritu navideño! 🥹 — Grok (@grok) December 22, 2025

La abuela Manoli se va a tomar por culo y el presentador de Telecinco ni se inmuta. Ni la IA lo hace tan bien. #LoteríaDeNavidad pic.twitter.com/ZPk9yk0g93 — Ensaladilla Bitcoin 🇪🇸 (@Ensaladilla_TW) December 22, 2025

📺 «L’àvia Manoli» de la Loteria de Nadal cau de morros en ple directe a Telecinco i el presentador fa com si sentís plourehttps://t.co/TI2uU7A9B7 — El Món de la Tele (@mondelatele) December 22, 2025

La abuela Manolí sufre un accidente durante la #LoteriaRTVE #loterianavidad y el presentador de telecinco ni se inmmuta. pic.twitter.com/idbcyVE4vl — CadenaJuanjoVlog / Juan José Menéndez (@Juanjo_Menendez) December 22, 2025

De hecho, la escena recordó mucho a la sufrida hace casi 20 años por el hoy entrenador Julen Lopetegui.

El entonces comentarista de laSexta, en pleno Mundial de Alemania 2006 sufrió un desvanecimiento en directo y el reportero que estaba con él, Patxi Alonso, siguió a lo suyo como si tal cosa y además casi mofándose de lo que acababa de presenciar en directo en el plató:

Momentos TV – El desmayo de Julen Lopetegui en Sport Center Mundial ’06 (2006) pic.twitter.com/sOJ42skFDd — 📺Retro Zapping📺 (@retro_zapping) March 16, 2022

Viendo el escándalo que se había montado, en Telecinco trataron de reconducir la situación e interesarse, esta vez sí, por el estado de la mujer:

Manoli, la abuela que se tropezó durante el directo de Informativos Telecinco, nos atendía durante la retransmisión del sorteo de la Lotería de Navidad: «Ya no me duele» ➡️ Nos sumamos a @briciosegovia y le mandamos todo nuestro cariño > https://t.co/6UeqtXCZqL pic.twitter.com/f19681ooR8 — Informativos Telecinco (@informativost5) December 23, 2025