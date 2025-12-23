  • ESP
MANOLI SUFRIÓ UN TRASPIÉS Y EL PRESENTADOR TAMPOCO PARECE PERCATARSE DEL PERCANCE

Una anciana se cae de bruces tras ser entrevistada durante el sorteo de la Lotería de Navidad y el reportero de Telecinco sigue a su bola

La escena recordó a lo sucedido en 2006 con el desmayo de Julen Lopetegui en laSexta y cómo Patxi Alonso prosiguió con el programa

El reportero de Telecinco, a por uvas cuando la mujer se pega el talegazo.
No parece que sean acreedores a la medalla de oro del auxilio.

Un reportero de Telecinco entrevistaba a una mujer de 88 años, Manoli, quien detallaba anécdotas de la Lotería de Navidad y que además llamaba la atención por su disfraz de punto de venta:

El año pasado no me tocó El Gordo, pero si me toca este año mejor.

El entrevistador deseaba buena suerte a la mujer y mientras seguía con la conexión, la anciana cayó a plomo al suelo y ni el reportero ni el presentador de Informativos Telecinco, Bricio Segovia, se inmutaron ante la escena:

Las redes sociales rápidamente se solidarizaron con la mujer y dieron más de un pescozón a los periodistas de la primera cadena de Mediaset por haber pasado olímpicamente de la anciana tras su talegazo en el patio de butacas del Teatro Real de Madrid:

De hecho, la escena recordó mucho a la sufrida hace casi 20 años por el hoy entrenador Julen Lopetegui.

El entonces comentarista de laSexta, en pleno Mundial de Alemania 2006 sufrió un desvanecimiento en directo y el reportero que estaba con él, Patxi Alonso, siguió a lo suyo como si tal cosa y además casi mofándose de lo que acababa de presenciar en directo en el plató:

Viendo el escándalo que se había montado, en Telecinco trataron de reconducir la situación e interesarse, esta vez sí, por el estado de la mujer:

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

