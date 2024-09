Un opositor venezolano desvela las amenazas que sufrió de Zapatero: “Tú no has visto mi peor cara”

Sale a la luz la realidad que se esconde tras la figura de mediador de José Luis Rodríguez Zapatero con Nicolás Maduro.

Julio Borges, político exiliado venezolano, reveló en una entrevista concedida al periodista David Placer cómo, el que fuera presidente del Gobierno en España, le amenazó.

Los hechos se remontan a 2018, cuando el político intentó llegar a un acuerdo con la dictadura de Maduro para que pudieran celebrarse unas elecciones libres en Venezuela. En este momento, el régimen también intentó convencer a la oposición de firmar un documento para legitimar a Maduro y su Gobierno, al igual que ha pasado este 2024 con Edmundo González.

Borges explicó que se negó a firmar y recibió entonces una “enorme presión” por parte de la narcodictadura que llegó a amenazarle con ir preso y contra su familia. Según él, Zapatero, particularmente le decía ‘tú no has visto mi peor cara, si ustedes no firman, ustedes van a ver lo que les va a pasar’.

Este ultimátum era parte de una estrategia de coacción que implicaba a Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, dos figuras clave del régimen.

“Fue una negociación en la que el régimen mostró su verdadera cara. Sin ningún respeto por los derechos humanos ni por la posibilidad de un acuerdo justo”, afirmó el opositor.

Las presiones fueron más allá, según relató: «Me quitaron mi casa en Caracas, algunos de mis compañeros fueron encarcelados y otras personas cercanas a mí también fueron despojadas de sus bienes».

En dicha entrevista, el político cargó contra el expresidente español porque, pese a presentarse como «el policía bueno» de la dictadura, forma parte del aparato de «los malos» intentando convencer a las víctimas de que se vayan fuera del país.