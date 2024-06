Pedro Manuel Hernández López: «Lasciate ogni speranza voi ch’entrate qui»(Dante, «Divina Comedia»)

«Dejad toda esperanza los que entráis aquí». Aunque no es igual ni se puede comparar formal ni materialmente con el sentido que el florentino Dante Alighieri quiso imprimir a su famosa frase lapidaria –colocada a la entrada de su histórico «Inferno» en la Divina Comedia– si tiene bastante paralelismo con la que debería colocarse en el acceso al Congreso de los Diputados.

Esta sería muy parecida en su estructura gramatical a la original del afamado poeta de Florencia , aunque su mensaje fuese distinto.

En el caso que nos atañe, la solemne frase que debería figurar, sería más o menos esta: <<Perdete ogni speranza quelli di voi che credono che Pedro Sánchez indirà nuove elezioni generali>> Su traducción textual: << Perded toda esperanza los que creáis que Pedro Sanchez va a convocar nuevas Elecciones Generales>> Y en el más puro román paladino, ni más ni menos, significa esto: <<Que tenemos Pedro Sánchez para rato, nos guste o no , salvo error, omisión o milagro>>.

Es cierto. Pues aunque ya se va vislumbrando su ocaso politico y personal, su derrota no ha sido tan grande como la que ha sufrido Emmanuel Macron en nuestra vecina República Francesa y que le ha obligado a disolver la Asamblea Nacional y convocar nuevas elecciones legislativas tras la contundente victoria de la ultraderecha de Mari Le Pen. «He escuchado vuestro mensaje»(sic), ha afirmado el presidente francés ante los resultados de las elecciones europeas.

Da la impresión que nuestro presidente Pedro Sánchez más que padecer solo de una hipoacusia política lateral «derecha»– que le impide escuchar con suma dificultad por el oído derecho los repetidos mensajes del reciente resultado de las pasadas elecciones– lo que realmente padece es de una «cofosis o anacusia» que es la pérdida total de audición para oír y «escuchar», sobretodo, todo tipo de advertencias , mensajes, sugerencias y propuestas emitidas por el líder del PP, el invicto galego de Peares, Alberto Núñez Feijóo, encaminadas a mejorar la situación y la política social y económica de España.

Esta es la gran diferencia con nuestro galo y vecino país. Su presidente «oye y escucha» –sin necesidad de audífonos– todos los mensajes políticos que le llegan, con total independencia de su localización en el espectro político de la izquierda, centro o de la derecha.

Ha sido por esto por lo que he iniciado este artículo con la dantesca frase que arrojaba a los condenados en brazos de la total y eterna desesperanza del noveno círculo infernal y, hoy simbólicamente, sume en una grave desesperanza a todoss aquellos españoles de buena voluntad que tienen esperanza de que la pesadilla política que están viviendo con el gobierno Sanchista desaparezca para siempre y de paso a un futuro prometedor para una nueva España, donde lo único que brille y sobresalga sean los valores democráticos y los principios constitucionales y, donde hayan desaparecido los muros que mantienen viva la división y la separación de las ya casi olvidadas dos Españas que se han empeñado en avivar con leyes cicateras y vengativas como son las de la «Memoria Histórica y Democracia».

Visto el cariz que está tomando el futuro político del » puto amo», da la impresión de que aunque los fatídicos y proféticos «idus de marzo» –en los que el gran Cayo Julio César fue vilmente asesinado en la Curia de Pompeyo de Roma, un 15 de marzo del año 44 a.C. — ya pasaron y nos encontremos en los «idus de junio», donde los recientes affaires que afectan de modo muy especial a la personal esfera familiar del presidente Sánchez han irrumpido bruscamente en el devenir diario del Gobierno y han distorsionado su actividad política.

Al caso de las » fakes sanitary masks» de Koldo, Ábalos, Santos Cerdán y resto de implicados de la «Banda del Peugeot» se ha sumado el de su esposa Begoña Gómez–citada por el juez Juan Carlos Peinado del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid , el próximo 5 de julio a las 10.00 horas, en calidad de «investigada»por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias– y, como no hay dos sin tres, ahora le ha llegado su turno al hermanisimo del presidente, David Sánchez — conocido profesionalmente por David «Azagra» y, en la actualidad responsable de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz– recientemente el tribunal de Badajoz le ha puesto bajo escrutinio y ya está siendo investigado por los presuntos delitos de malversación, de prevaricación y de tráfico de influencias tras la denuncia interpuesta por «Manos Limpias».

Según dicha acusación, David Sánchez o David «Azagra» –como prefiera el sufrido lector– el hermano de Pedro Sánchez estaría recibiendo más de 55.500 euros anuales sin ir a trabajar. El haberse trasladado a vivir a un chalet en Elvas –una localidad fronteriza lusa a tan sólo 19 kilómetros de la capital pacense para evitar pagar impuestos en España– significa el último gran y escandaloso desembolso patrimonial del hermano de Pedro Sánchez.

Al precio del chalet –240.000 euros– hay que sumarle otros 250.000 euros más de su reforma. No obstante, también conviene recordar que en 2023 adquirió una Peugeot Boxer –una furgoneta con un rango de precios– que, en función de los extras y las características contratadas, oscila entre los 20.000 y los 60.000 euros.

A todo este asunto se suman las sospechas planteadas por su elevado patrimonio –cerca de dos millones de euros, según su propia declaración de bienes, que no se corresponden con su salario– y que, tal y como ya advirtió Ignacio Ruiz Jarabo, el que fuera director de la Agencia Tributaria, esta ya debería haber activado una inspección de Hacienda, tan rápida en actuar y filtrar «otros» asuntos a la opinión pública cuando se trata de personas de la «fachosfera» que residen en como es el caso de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta «popular» de la Comunidad de Madrid. Por si no lo sabían, esta acaba de ser nombrada –por su «Sanchidad» Pérez -Castejón– sede social y oficial de la máquina del fango.

Claro que siempre está al quite –la fiel y sonriente escudera del «Señor del Reino de Felonía»– la vocera ministra Pilar Alegría para gritar a los cuatros vientos que se trata otra vez de «Manos Limpias» y de su «falsa denuncia» fabricada de «retales» y «retazos»(sic), aunque se olvida de que esta «supuesta» falsa denuncia contra el hermano de Sánchez nos está costando a todos los sufridos contribuyentes más de 55.000 euros anuales ademas de todo lo que lleva defraudando al Erario Público desde el 2017.

En eso consiste militar y pertenecer a la «divine gauche»: en poder denunciar sin tapujos ni vergüenza » la paja en el ojo ajeno, obviando la gran viga en el nuestro». Esto también forma parte de sus principios y de su estrategia política, pues la » Ley del embudo» así lo establece y, ellos como buenos ciudadanos la cumplen y la aplican siempre a rajatabla. ¡Las órdenes están para cumplirlas.!..¿porque quién manda en Moncloa…? Pues eso.

Sánchez ha vuelto a amenazar con que el próximo 2027 él le ganará de nuevo las elecciones a las tres «ultraderechas» de España : a la del PP, a la de Vox y a la de Alvise Perez. Todo esto tras haber anunciado un próximo sorpresivo y enigmático paquete de medidas para regenerar «la calidad democrática» y de darle un plazo de quince días a Feijóo para la renovación –«sí» o «sí — del Poder Judicial.

Pese a estos negros y amenazantes nubarrones políticos, no deberíamos hacerle mucho caso a esa frase sacada de la Divina Comedia y que a modo de metáfora me he tomado la licencia de colocarla de modo virtual a la entrada del Congreso de los Diputados y, no perder la esperanza como muy bien nos vaticina –el «invicto galego do Peares» y presidente del PP– Alberto Núñez Feijóo, cuando le ha pedido , de frente y directamente, a Sánchez que «no eternice lo que es ya de por sí inviable» –seguir gobernando contra todos y todo–y convoque ya mismo elecciones generales porque ya no tiene un Gobierno ni «sólido» ni estable y carece de presupuestos y de una mayoría parlamentaria suficiente que le garantice su continuidad al frente de un Gobierno de coalición que «desbordado», «paralizado» y «acorralado» ya hace aguas por los cuatro costados debido a los presuntos casos de corrupción muy proximos a su círculo personal e institucional , ya que aunque nadie en su partido se atreve a decírselo — salvo que quiera acabar defenestrado– sin embargo, son cada vez más los que ya lo piensan.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador por Murcia.