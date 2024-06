José Manuel García Albarrán: «Presidencia a cualquier precio: ahora… ¿financiación singular?»

Tras un nuevo fiasco en las elecciones europeas el gobierno de Sánchez y sus socios ‘celebraron’ los resultados esgrimiendo como un ‘éxito’ la escasa diferencia de escaños -PP: 22 (34,2%) PSOE vs. PS: 20 (30,2%) pero obviando que la principal diferencia consistía en haber perdido 1 escaño y casi 2 millones de votos habiendo subido su rival 9 escaños con respecto a las del 2019. Todo ello sin contar con los 6 escaños que ha logrado VOX y la sorpresiva irrupción de un nuevo partido SALF (Se Acabó La Fiesta) que lidera un tal -Alvise Pérez- quien irrumpe sin apenas campaña electoral conocida y sólo a través de las redes sociales -Instagram- habiendo conseguido 3 escaños con casi 900.000 votos. ¿?

Habría que preguntarse, no sólo en clave nacional sino en clave europea ¿Qué están haciendo mal los llamados ‘progresistas’?

Sí… los defensores de la agenda 2030, del cambio climático, del calentamiento global, etc., etc. para que hayan sufrido una debacle electoral en Alemania, Francia, Italia, España y Polonia, que unidos a los gobiernos de Hungría, República checa y Finlandia presentan un acusado ascenso de los partidos de ‘derecha/ultra derecha’ con el consiguiente descenso o incluso desaparición de los otros de izquierda/ultra izquierda, que se las prometían muy felices.

Pero a nivel nacional, la estrategia del Gobierno no es que haya resultado muy beneficiosa a pesar de que una vez más, las predicciones del CIS de José Félix Tezanos -quien percibe un salario bruto anual de 97.764 euros y maneja o malgasta al año, más de 16 millones de euros como presupuesto del CIS que lógicamente procede del erario público- (el doble destinado en este apartado por el gobierno de Rajoy) para realizar decenas de encuestas antes, durante y después de las elecciones en donde ‘falla’ siempre a favor de las expectativas del PSOE o mejor dicho del ‘PS’ es decir, el partido de ‘su puto amo’ según palabras textuales del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible -Óscar Puente-

Esta vez ‘se ha superado’ no logrando un solo acierto ni en cuanto al puesto de los partidos por escaños ni en las horquillas porcentuales previstas. Pero este impresentable ‘bien pagao’ aún se atrevió a decirle a una periodista que “Usted no tiene ni idea de Sociología” por criticarle ‘sus pronósticos’. Claro que le faltó contestarle ¡Y usted no tiene vergüenza!

Pero siguiendo con la forma de actuar de este gobierno -según ellos siempre transparente- han retrasado la publicación en el BOE de la ley de Amnistía hasta pasadas las elecciones, por miedo a que influyesen negativamente en los votos, aunque una gran parte de sus ‘fieles votantes’ se han creído al parecer, a fuerza de repetirlo, eso de que España y su economía van ‘como un cohete’, sin que nombren lógicamente el aumento exponencial de la deuda, ya que ésta si que va como un cohete (1.613.043 M €, el 115,60% o 32.375 €/ hab.)

Pero lo más llamativo es la situación judicial a la que nos han abocado estos ‘políticos’ provocando un enfrentamiento de varios fiscales contra el Fiscal General del Estado -nombrado a propuesta del gobierno- porque pretende incluir entre los amnistiados a los acusados de ‘malversación de caudales públicos’ entre los que se encuentra como principal acusado Puigdemont y esto podría provocar una falta de apoyo de JxCat haciendo inviable la coalición y fallarle sus apoyos.

No obstante existe otra ‘jugada’ que está preparando Sánchez y es que ERC apoye a Illa para presidir la Generalidad estando dispuesto, a cambio, proporcionar a Cataluña la llamada ‘Financiación singular’, lo que llevaría consigo la condonación parcial o total de la deuda y unas atribuciones económicas especiales que provocarían un claro agravio comparativo con el resto de CC. AA. que ya están protestando ante semejante atropello, hecho con el único fin de poder seguir gobernando hasta el final de esta legislatura, lo que ya se encargó de advertir Sánchez y repetir sus palmeros nada más finalizar las recientes elecciones europeas.

En una entrevista concedida a la antes llamada RTVE y ahora -TS- TeleSánchez, éste ha informado que el próximo mes de julio va a poner en marcha el llamado ‘Plan de Acción Democrática’ cuya finalidad, al parecer, va a ser controlar a los medios de comunicación -no afines- y -atacar o sancionar- a aquellos que difundan bulos sobre las personas o las instituciones gubernamentales regidas por su partido o afines.

¿A que les suena esto?

Lo cierto es que una parte de los españoles tenemos ahora motivos para sospechar que a corto o medio plazo este gobierno no va a tener ni la solvencia ni la credibilidad para continuar haciendo la ‘política del rodillo’ pisoteando leyes, la Constitución y seguir con el ninguneo y la falta de respeto a la Corona, obligando -según ley- a S.M. el Rey a sancionar leyes que dudo mucho esté de acuerdo en hacerlo, puesto que atentan contra los Principios Constitucionales y contra la Unidad Territorial de España.

Quizás, por ello, se han echado de menos unas palabras desde la Jefatura del Estado para ejercer una ‘crítica’ al contenido de esta Ley que aún no está nada claro que respete los Principios de la Constitución y sobre todo que no lleve a cumplirse los deseos de los políticos independentistas, es decir a intentar la secesión o ruptura del Estado Español.

Finalizo este artículo con la famosa frase de Nicolás Maquiavelo: “Quien tolera el desorden para evitar la guerra, primero tendrá el desorden y después la guerra”

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado