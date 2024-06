Victor Entrialgo de Castro: «La Rendición de las Panzas»

¡Cómo lo verán, que se reparten los jueces por si tienen que juzgarlos!

La rendición de las lanzas, este retrato al óleo del PP frente al quinquenio golpista de Pedro Sanchez dándole las llaves de la justicia, marca el suicidio del PP, como terminó UCD, y las causas tienen que ser necesariamente intereses, porque tamaña rendición no es inocencia, como no puede serlo autoliquidarse y terminar una decadencia ya rancia de cuarenta años con semejante majadería de su dirigencia.

La entrega al sicario Bolaños ante la amenaza de su amo de las llaves de la ciudad de la justicia por parte de Pons, el comisionado del PP en Bruselas, el que dicen colocó a su parentela en Gazprom, adonde se fue despues de dejar su cargo sin solución de continuidad Gehrard Schroëder, aquel canciller socialista alemán, como colocaron los socialistas a Borrell, el menos indicado para la labor que desempeña, da idea de cómo funcionan las cosas de Bruselas.

Sobre un fondo de burócratas con las lanzas, Pons y el bufón de Pedro Sánchez firman la paz y se reparten la justicia española «en Bruselas», para vergüenza de la Nación y de paso taparse y protegerse las suyas de sus corrupciones. El pacto no puede ser más vergonzante y de paso Europa se retrata como una burocracia encabezada por Von der Layen, una ginecóloga que no representa a nadie, ni es una democracia, ni protege las libertades ni la independencia judicial, ni la división de poderes, ni protege de de los golpistas y terroristas en los Estados de derecho que la forman, -que lo sepan los países candidatos-, ni siquiera consigue una representación de los europeos frente a EEUU, China o Rusia, al no ser capaces de elegir un presidente. De hecho, tras varios decenios, ha sustituido la crisis de las sillas vacías por hacer el ridículo mandando a Turquía a dos representantes cuando sólo había una silla.

¿Cómo se va a llamar normalidad un pacto urgido por el ultimatum de Pedro Sanchez, con su mujer, su hermano y el propio fiscal general elegido para encubrirllos, imputados? ¿Cómo va a serlo firmarlo en medio de un golpe que dura ya cinco años, engañados reiteradamente y teniendo mareada a su militancia y votantes de aquí para allá?

En su virtud, y como no puede ser de otra manera, la estafa electoral del PP tiene que deberse a un interés espurio para que no sea una majadería suicida. El Pp se ha suicidado y algunos aun dicen que no se pueden fiar pero se fian. Por algo será. Diego de Silva y Velazquez no firmaría ni la Rendición de Pega ni la de las Panzas.