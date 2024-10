Pablo D. Escolar: «El Presidente “Bulo”»

No es ninguna novedad, ni a nadie le sorprendería ya, que hiciéramos una retahila de falacias que correspondan a nuestro Presidente del Gobierno. Bueno, esto de Presidente del Gobierno, es un decir, pues este señor “no gobierna”, solamente tiene el poder sobre todas las cosas, por la monopolización de todas las Instituciones del Estado y reside –lo que más ilusión le hace- en La Moncloa. Se le podría llamar “Presidente de la Mentira”.

Seamos comedidos en la enumeración de embustes correspondientes a la vida pública de nuestro fray Mentiras, para no cansar y para no excedernos del límite que nos señalan. Precisamente el propio Presidente Bulo lo confirma, como manifiesta él mismo en sede Parlamentaria: “Nada menos que el 90% de los españoles, se ven expuestos a noticias falsas de forma recurrentes”; si admitimos que el principal embustero en el País es él y sus subordinados del gobierno, está claro que el pueblo se siente engañado en un 90% por su gobierno.

Su tesis doctoral. El independentismo lo que piden es la amnistía, algo que este gobierno no va a aceptar. No gobernaré nunca con Podemos.Con Bildu no vamos a pactar, si quiere lo digo 5 veces o 20. La economía no va como una moto, va como un cohete. Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable y mi gobierno es un gobierno limpio, señorias. La mentira en Sánchez no es algo excepcional, es algo estructural. Sánchez es el presidente más odiado de cuantos ha habido en España. Nos anestesiamos con la sucesión indefinida de mentiras. El independentismo pide la amnistía; no han tenido amnistía ni la tendrán. En relación a Puigdemont, asevera: yo me comprometo hoy y aquí a traerlo a España y que de cuenta a la Justicia. ¿Que sentido tiene que un político indulte a otro?; siento vergüenza de eso. hay que acabar con los indultos políticos.

Haríamos interminable esta relación de mentiras, que el lector ya las conoce, aunque sea un adulador suyo. No quiero hacer más extenso este escrito y cada uno considere lo que debe estimar que es su presidente del gobierno (y de casi todas las instituciones del Estado).

Pablo D. Escolar