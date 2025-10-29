Díaz Ayuso presenta Madrid Tech Week

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este martes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, Madrid Tech Week (Semana Europea de la Tecnología), evento que reúne a expertos, empresas, startups, universidades y entidades líderes del sector tecnológico. A su juicio, encuentros como éste simbolizan el poder de la colaboración público-privada para consolidar estratégicamente a Madrid “a la cabeza en innovación tecnológica nacional e internacional”.

Como ha explicado la presidenta Díaz Ayuso, en el marco de Madrid Tech Week se celebra Madrid Tech Show, la mayor feria tecnológica del país que comienza este miércoles en IFEMA, con más de 25.000 asistentes, 350 ponentes y 470 empresas participantes, donde se abordarán las últimas soluciones en cloud, ciberseguridad, big data, Inteligencia Artificial (IA), centros de datos, eCommerce y marketing digital, entre otras áreas.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha recordado que la Comunidad de Madrid concentra el 44% de los eventos tecnológicos de España y lidera en Europa en ámbitos estratégicos como el 5G, la IA y la transformación digital, atrayendo además el 85% de la inversión tecnológica de España. “Una de cada cuatro nuevas empresas de alta tecnología elige Madrid para generar gran parte de los empleos cualificados del sector, y reforzar este gran clima emprendedor que no deja de crecer. Por eso hoy somos el hub digital del sur de Europa”, ha enfatizado.