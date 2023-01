Nube vs. local: ¿Qué opción elegir para la implementación de su software corporativo?

La elección entre una implementación en la nube (cloud) o realizarla en las propias instalaciones de la empresa (on-premise) es una decisión muy importante que no debe tomarse a la ligera, sino que tiene que reflexionarse con todos sus ventajas e inconvenientes para determinar qué opción es la que más nos conviene.

Las previsiones actuales apuntan a que para el año 2025 la industria mundial de la computación en la nube alcance un valor de 832.100 millones de dólares. Y, aunque a lo largo de la última década se ha convertido en algo habitual, lo cierto es que el 98% de las empresas todavía no están preparadas para abandonar los servidores locales. Entonces, ¿por qué nos encontramos con una diferencia de opiniones tan amplia a la hora de decantarse por un modelo de infraestructura IT u otro?

La computación en la nube conlleva numerosas ventajas, como el precio o el hecho de que la accesibilidad y la escalabilidad sean más sencillas. Gracias a ello, los sistemas locales pueden disfrutar de mayor transparencia, control y seguridad. Pero lo cierto es que hay otros muchos factores que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir cuál es la mejor opción para nuestro negocio. Para ello, es fundamental conocer cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada modelo y tener muy claros cuáles son los requisitos y objetivos concretos de nuestra empresa.

Afortunadamente, el mercado actual nos brinda un amplio abanico de soluciones locales y basadas en la nube, como es el caso de LOOK DS del sector de cartelería digital. Si tienes dudas sobre qué opción elegir, te recomendamos que eches un vistazo a esta comparativa para valorar algunos factores como coste, seguridad e idoneidad.

Comparación de software: nube vs. Local

Uno de los dilemas que causan más dudas a la hora de elegir entre las soluciones locales o basadas en la nube es la ubicación del software. A diferencia del software en la nube, que se encuentra alojado en el software del proveedor y al que puede accederse con facilidad gracias a un navegador web, el software de las instalaciones se configura localmente en los ordenadores y servidores de la compañía.

Además, es muy importante tener en cuenta otros factores como el precio, la propiedad, las actualizaciones y los servicios opcionales como la implementación y el soporte. En este sentido, valoraremos con todo detalle las ventajas y desventajas de este análisis.

On-Premise vs. Cloud: ¿Por qué elegir una solución en la nube?

Ventajas de la Nube

Son muchas las ventajas de las que podemos disfrutar gracias a las soluciones de computación en la nube. A continuación enumeramos algunas de las más destacadas:

Los servidores en la nube se encuentran a cargo de terceros, lo que supone un importante ahorro de recursos para los departamentos de IT a la hora de actualizar programas informáticos, instalar nuevos software o realizar tareas de este tipo.

Los servicios de computación en la nube también conllevan un gran ahorro económico en equipos de almacenamiento que muchas veces son necesarios a medida que la cantidad de datos va en aumento.

No es necesario invertir una gran suma de dinero para ello. Solamente es necesario pagar los gastos de mantenimiento del servicio de forma mensual o anual.

Las soluciones en la nube son más eficientes y productivas, ya que permiten acceder a nuestros datos desde cualquier parte siempre que dispongamos de conexión a Internet.

Los límites de gastos son flexibles, pudiendo pagarse únicamente por lo que se usa o por adelantado para los servicios en la nube. Además, algunos servicios pueden añadirse, retirarse o dejarse fuera del plan, y el coste puede ser modificado para adaptarse a nuestro presupuesto.

Mediante las opciones de copia de seguridad aportadas por los servidores en la nube, podemos recuperar datos perdidos con gran facilidad. De esta forma, podrás tener la tranquilidad de que hay tienes un backup si la copia original sufriera algún daño o se perdiera.

Desventajas de la Nube

Aunque las soluciones en la nube ofrecen numerosas ventajas, lo cierto es que no son perfectas y también presentan algunos inconvenientes como los que enumeramos a continuación:

Únicamente son útiles si contamos con una conexión a Internet constante e ininterrumpida para funcionar.

En términos generales, el coste inicial de las soluciones en la nube es más barato, pero el gasto total de propiedad puede ir creciendo con el tiempo conforme vayamos necesitando un mayor espacio de almacenamiento.

On-Premise vs. Cloud: ¿Por qué elegir una solución On-Premise?

Beneficios en local (on-premise)

A continuación mencionamos algunas de las ventajas que implican las soluciones locales que se sitúan en la propias instalaciones de una empresa:

La autoridad sobre el equipo del servidor mejora, ya que el personal de IT de la empresa puede llevar a cabo las actualizaciones y las modificaciones en vez de tener que subcontratar este tipo de servicio a un tercero, como ocurre con las soluciones de computación en la nube.

Los costes mensuales son más bajos, ya que no es necesario tener conexión a Internet para funcionar.

Las soluciones locales son más seguras, ya que no se encuentran alojadas en la nube, por lo que no hay riesgo de que otras personas no autorizadas puedan tener acceso a nuestros datos.

Las desventajas

Algunos de los inconvenientes más destacados de escoger una solución local son los siguientes:

Alto coste inicial. La puesta en marcha de un sistema de este tipo en las instalaciones de una empresa, generalmente, requiere de una inversión inicial bastante alta. Pero además, hay que añadir los gastos relacionados con el precio del mantenimiento periódico por disfrutar de un servicio continuo y prestaciones mejoradas.

Cuando usamos una solución alojada a nivel local, es la propia empresa la que se ocupa de realizar las actualizaciones y labores de mantenimiento de todo el equipo electrónico y de los programas del servidor, así como de almacenar y recuperar los datos en caso de que se pierdan o se corrompan. En estos casos, las empresas pequeñas pueden tenerlo más complicado, ya que disponen de menos recursos.

Las soluciones locales requieren de más tiempo, ya que es necesario instalar el software en los servidores y en cada ordenador portátil y de escritorio.

¿Qué hace que la nube sea una mejor opción que mantener todo en las instalaciones?

En definitiva, después de valorar todas las ventajas y desventajas de ambos modelos, llegamos a la conclusión de que las soluciones en la nube son la mejor opción, ya que permiten a la empresa enfocarse en lo realmente importante en lugar de tener que dedicar tiempo a tareas tan mundanas como el mantenimiento o la actualización de los sistemas.

Pero además, este tipo de soluciones permiten a los usuarios acceder a la información almacenada de manera instantánea desde cualquier parte y a través de cualquier dispositivo. Por eso, no es extraño que se haya convertido en la opción preferida para las empresas de Reino Unido, con niveles de penetración que llegaron casi hasta el 90% en 2018.

No obstante, no podemos ser tan rotundos, ya que la elección dependerá mucho de las propias necesidades de la empresa. Por suerte, actualmente podemos soluciones de software que permiten disfrutar de las ventajas de ambos modelos, por lo que aquellas empresas que no sean capaces de tomar una decisión pueden obtener lo mejor de ambos mundos.