Ladaria considera "definitivo" el 'no' al sacerdocio de la mujer

(Jesús Bastante/Ansa).- Nuevo paso atrás en los derechos de las mujeres en la Iglesia. El neocardenal y prefecto de Doctrina de la Fe, el español Luis Ladaria, cerraba ayer la puerta al sacerdocio femenino. "La Iglesia se reconoció siempre vinculada a la decisión de Cristo de conferir este sacramento a hombres", apuntó, en un artículo publicado en L'Osservatore Romano.

Es más: en opinión del jesuita, "produce seria preocupación ver surgir aún en algunos países voces que ponen en duda lo definitivo de esta doctrina", que "se trata de una verdad perteneciente al patrimonio de la fe".

"Cristo le quiso conferir este sacramento a los doce apóstoles, todos hombres, que, a su vez, se lo comunicaron a otros hombres. La Iglesia se reconoció siempre vinculada a esta decisión del Señor, la cual excluye que el sacerdocio ministerial pueda ser válidamente conferido a las mujeres" , subrayó Ladaria, que es el responsable de la comisión que analizará el diaconado femenino, a propuesta del Papa.

Para sostener que esta doctrina no es definitiva "se argumenta que no fue definida 'ex cathedra' y que, entonces, una decisión posterior de un futuro Papa o un Concilio podrían revocarla", subrayó el prefecto.

"Sembrando estas dudas se crea una grave confusión entre los fieles, no solamente sobre el sacramento de la ordenación como parte de la constitución divina de la Iglesia, sino también sobre el magisterio ordinario que puede enseñar de modo infalible la doctrina católica", añadió en el artículo.

"Por cierto, la diferencia de funciones entre el hombre y la mujer no comporta consigo ninguna subordinación, sino un enriquecimiento mutuo. Se recuerda que la figura consumada de la Iglesia es María, la Madre del Señor, la cual no recibió el ministerio apostólico. Se ve así que lo masculino y lo femenino, lenguaje original que el Creador inscribió en el cuerpo humano, están asumidos en la obra de nuestra redención", concluyó Ladaria.