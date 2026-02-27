Eduardo Inda ajusta cuentas con Pablo Iglesias y destapa las cloacas de Podemos

Todo suciedad y trampa.

OKdiario ha desvelado una serie de chats que evidencian cómo Pablo Iglesias y su entorno gestionaron la tarjeta robada de Dina Bousselham.

Gloria Elizo, quien en aquel momento era la jefa jurídica de Podemos, lo admitió en el grupo La Compañía, donde intercambiaba mensajes con el fiscal anticorrupción José Grinda, policías y periodistas. Este nuevo capítulo añade más tensión a la disputa entre Eduardo Inda y Pablo Iglesias, centrándose en las cloacas internas del partido morado.

El chat La Compañía surgió con la intención de combatir las supuestas cloacas del Estado, aunque OKdiario lo califica como una cloaca paralela.

Gloria Elizo fue contundente: «Ellos construyen a partir de que Asensio le da la tarjeta a PI (Pablo Iglesias), en enero, no le dan la tarjeta a Dina, la destruyen porque no se fían de ella». En esta trama estaban implicados Pablo Iglesias, Irene Montero, Rafa Mayoral y Juan Manuel del Olmo. La tarjeta fue entregada por Antonio Asensio Mosbah, ex presidente del Grupo Zeta, en enero de 2016. Iglesias mantuvo la tarjeta durante meses, finalmente la destruyó y se la devolvió inutilizable a Dina Bousselham en verano.

En 2020, Dina Bousselham declaró ante el juez Manuel García-Castellón que recibió la tarjeta ya destruida. También reconoció haber hecho capturas de pantalla de conversaciones con Iglesias, incluyendo una sobre la periodista Mariló Montero, y haberlas compartido con terceros. Durante tres años, había mantenido una copia que supuestamente había extraviado en 2015. El juez retiró a Iglesias su condición de perjudicado por haber ocultado la tarjeta, lo cual resultaba incompatible con su relato de víctima de espionaje.

El grupo La Compañía

Este chat agrupaba a personajes clave:

José Grinda , fiscal anticorrupción.

, fiscal anticorrupción. Gloria Elizo , jefa jurídica de Podemos y luego vicepresidenta del Congreso.

, jefa jurídica de Podemos y luego vicepresidenta del Congreso. Pablo Fernández , gerente de Podemos y esposo de Elizo.

, gerente de Podemos y esposo de Elizo. Policías: Marcelino Martín Blas y Rubén Eladio .

y . Periodistas: Patricia López (Público), Patricia Espinar y Ricard Checa .

(Público), y . Abogado: Antonio Alberca.

Según OKdiario, Podemos utilizó este grupo para influir sobre la Fiscalía Anticorrupción y manipular el caso Tándem, relacionado con José Manuel Villarejo. En plena precampaña electoral de 2019, Iglesias convirtió el robo en un arma política contra las cloacas del Estado del PP, presentándose como víctima. Sin embargo, los chats desmontan esa narrativa.

A pesar de que Gloria Elizo ascendió en Podemos como experta en regeneración democrática, su carrera se vio truncada en 2020 tras Vistalegre III. Perdió el control jurídico ante Alberto Rodríguez, mientras sus adversarios internos se multiplicaban debido al escándalo relacionado con la tarjeta.

En respuesta a los ataques recibidos, Eduardo Inda ha publicado estos chats en OKdiario. Recordó cómo su medio destapó supuestos pagos provenientes de Venezuela a Iglesias en 2016: 272.325 dólares en Granadinas. En diciembre de 2025, el Tribunal Supremo condenó a Inda y a OKdiario a abonar 18.000 euros por intromisión al honor de Iglesias, considerando que la información era falsa y no verificada. En una grabación realizada en 2024, el ex número dos del Interior del PP, Francisco Martínez, reconoció que se trataba de un montaje filtrado por Eugenio Pino a Inda, aunque ya sabían que era falso.

No obstante, Inda continúa afirmando que los chats evidencian las cloacas dentro de Podemos. Además, se ha anunciado que Javier Pérez Dolset entregará al juez Arturo Zamarriego más información sobre La Compañía, incluyendo directrices mediáticas y legales vinculadas al caso Villarejo. Audios relacionados mencionan que Inda contaba con información sensible sobre Grinda.

Desde OKdiario insisten: Podemos no era una víctima inocente, sino también un actor involucrado en el fango político.