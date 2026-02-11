Eduardo Inda estalla contra Pedro Sánchez por entregarse a Bildu: «Es moralmente igual o peor que Txeroki y los etarras que libera»

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, no ha escatimado en palabras a la hora de sacudir al socialista Pedro Sánchez, por los vergonzosos beneficios penitenciarios que reciben los terroristas de ETA, teóricamente presos.

Con un tono contundente, ha comparado moralmente a Sánchez con personajes como Txeroki, el criminal exjefe etarra con 400 años de condena, quien este lunes salió en semilibertad.

«Es moralmente igual o peor que los terroristas que está liberando», sentenció Inda, recordando que ETA se llevó por delante a 856 personas, entre ellas, 12 socialistas.

El periodista oriundo del País Vasco ha calificado el pacto de Sánchez con EH Bildu como el «pecado original» que permitió al líder socialista alcanzar La Moncloa de una manera «bastarda».

Este HDP de la foto es Txeroki. Así se reía de las familias de sus víctimas en un juicio, como también intentó en otro ver la cara de los policías que testificaban contra él. Pese a que debería pudrirse en la cárcel por sus múltiples crímenes como etarra y jefe de la banda, puede… pic.twitter.com/5T6smNCeDP — Rebeca Crespo (@rebecacrespo_) February 10, 2026

Sin ese acuerdo con la «marca blanca» de ETA, sostiene Inda, Sánchez nunca habría logrado ser investido. Este pacto ha desatado una tormenta política en las últimas horas y se traduce en excarcelaciones y permisos que han causado indignación entre víctimas y la oposición.

Txeroki, autor intelectual de 20 asesinatos, es solo el último ejemplo de una lista que parece no tener fin en las prisiones vascas.

Desde octubre de 2021, el Gobierno vasco, encabezado por Imanol Pradales (PNV), ha asumido competencias penitenciarias.

En este contexto, la consejera socialista María Jesús San José López reconoció en el Parlamento Vasco que 111 etarras ya disfrutan del tercer grado, lo que implica semilibertad: solo tienen que pasar la noche en prisión entre semana.

Con la reciente incorporación de Txeroki, ahora son 112 de 119 presos en estas cárceles quienes gozan de este régimen. Inda lo resume sin tapujos: «¿Saben ustedes cuántos etarras están ya en semilibertad? Exactamente 112 de los 119 que todavía están en prisión. Yo los mantendría tras las rejas toda la vida».

Hace 18 años me tocó cubrir para @abc_es el funeral de Estado por la muerte del guardia civil Trapero Yo tenía casi su edad y me estremeció el dolor de sus compañer@s Hoy su asesino 'Txeroki' ya está en la calle No olvidéis quién lo ha permitido Nunca https://t.co/h7ZyltZHpJ — Segundo Sanz (@SegundoSanz) February 9, 2026

El pacto que enciende España

Esta ofensiva carcelaria no aparece por arte de magia. El acuerdo entre PSOE y Bildu, fundamental para la estabilidad del gobierno de Sánchez, ha permitido transferencias de competencias que aceleran estos beneficios. La diputada del PP, Cuca Gamarra, lo califica como una «amnistía inmoral» y un «pacto encubierto», subrayando que los etarras son liberados sin arrepentimiento ni colaboración con la Justicia. Por su parte, Santiago Abascal (Vox) va más allá: «ETA ha colocado a Pedro Sánchez en La Moncloa«.

Las voces de las víctimas del terrorismo también se alzan con fuerza. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), bajo la dirección de Maite Araluce, acusa a Sánchez de «traicionar» a las víctimas con una falta total de empatía. Asimismo, desde Dignidad y Justicia, advierten que solo le falta liberar a Txapote, el asesino de Miguel Ángel Blanco. Estas organizaciones claman por justicia ante lo que consideran un borrón simbólico agravado por el pacto para excluir a ETA de la lista europea de terroristas.

📹 Opinión de Eduardo Inda (@eduardoinda): 🗣️ "Sánchez, moralmente eres igual o peor que los etarras que liberas, ya sólo te queda Txapote". 📲 Lee el artículo al completo aquí: https://t.co/6K4NXwnaaW pic.twitter.com/B5zO40m1tW — okdiario.com (@okdiario) February 10, 2026

Inda no se corta en su editorial, al añadir un toque irónico: «Ya solo te queda, querido presidente, liberar a Txapote«. Su crítica resuena en un clima tenso, especialmente con las elecciones en Aragón este domingo, donde el «sanchismo» podría enfrentar consecuencias negativas. El PP, además, vincula estos hechos al aumento de la delincuencia y exige leyes más severas contra okupas y delincuentes reincidentes.

Para poner en perspectiva la situación actual sobre los beneficios concedidos a etarras en cárceles vascas:

Presos totales de ETA Con beneficios (tercer grado) Porcentaje 119 112 (incluido Txeroki) 94%

Desde 2021, el ritmo al que el PNV otorga estos permisos es alarmante, incluso cuando algunos condenados acumulan más de 400 años por delitos graves como es el caso de Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como Txeroki. Las asociaciones de víctimas están considerando acciones legales mientras la oposición reclama explicaciones en el Congreso.

Finalmente, Eduardo Inda concluye su intervención recordando los 20 asesinatos perpetrados por Txeroki, describiéndolo como «otro mal nacido». Un detalle curioso: ETA incluyó entre sus objetivos a periodistas como él, quien sobrevivió a amenazas directas; ahora utiliza su pluma para señalar las irregularidades del poder.