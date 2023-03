Cierra el panfleto rojo que Iglesias montó a su ‘amiga’ Dina Bousselham, para que no ‘cantase’

Directo a la ruina.

La entrada de Dina Bousselham, directora de ‘La Última Hora’, al partido morado como asesora de Pablo Iglesias ha destrozado por completo la formación política. Pero ya ha sido el colmo, el panfleto rojo, creado por Iglesias y dirigido por Dina, se ha visto obligado a echar el cierre. Así lo afirmó el pasado miércoles 15 de marzo de 2023 la periodista Gara Santana, ex integrante de la formación morada, en un artículo denominado ‘El adiós de LÚH y la mirada de un periodista’.

El polémico cartel tiene una larga trayectoria de ataques y críticas por abuchear a todo aquel que no esté de acuerdo con los ideales de Pablo Iglesias. Era de esperar que, tarde o temprano, el panfleto terminaría echando el cierre, su ruina económica lo deja bastante claro. Aunque no ha sido solo el panfleto lo que ha ocasionado un gran revuelo, sino todo lo que lleva haciendo la formación política morada desde sus inicios.

Desde la coalición de Dina con Iglesias, todo a ido de mal en peor, empezando por la cantidad de ataques de ‘La Última Hora’ a la prensa. Son muchos los periodistas y comunicadores que se han visto acosados y señalados por Dina Bousselham y Podemos.

El libelo de Dina Bousselham ha situado en su mirilla a periodistas tan famosos como Vicente Vallés, Alfonso Rojo, Eduardo Inda, Carlos Herrera, Federico Jiménez Losantos o Ana Rosa Quintana.

Incluso han intentado coaccionar a profesionales de izquierdas, teóricamente más amables con sus postulados, como a los profesionales de la Cadena SER donde ahora, curiosamente, Pablo Iglesias imparte doctrina.

Definitivamente, Dina debería plantearse si seguir haciendo sus videoblogs en ‘La Última Hora’. Y es que, a la directora de este panfleto nadie se la toma en serio. Y más con la implicación del caso que lleva su nombre por el supuesto robo de su tarjeta de móvil con la galería repleta de contenido inapropiado, y que, según se rumorea, fue ella misma quien inventó el robo del teléfono para evitar que se sepa que ella filtró los pantallazos ‘machistas’ de Pablo Iglesias, es decir, para protegerse, tal y como afirmó el periódico ‘El Mundo’.

Fue José María Calvente, exabogado de Podemos, quien planteó la posibilidad de que la propia Dina Bousselham se inventara la sustracción del teléfono para ocultar que ella misma podría haber difundido parte del contenido del dispositivo con controvertidos mensajes de Pablo Iglesias. Recalcó así:

«Hay varias cosas que no me cuadran y me hacen dudar de que el robo realmente existiera: curiosamente, no se sustrajeron las llaves del coche; en la denuncia no se pidió el posicionamiento de los teléfonos; y tampoco se solicitó una copia de las cámaras de seguridad de Ikea para evitar que se destruyeran».