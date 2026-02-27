Rábago pone en evidencia el erial que es la extrema izquierda tras la marcha de Yolanda Díaz

Isabel Rábago ha vuelto a contar las verdades del barquero.

En el programa de Susanna Griso, la periodista ha evidenciado que tras la marcha de Yolanda Díaz, los posibles candidatos a sucederla están quemados por su sectarismo y posiciones ideológicamente extremas. Así, ni Gabriel Rufián, ni Mónica García, ni Manuela Carmena ni Ada Colau serían opciones con tirón electoral para Rábago:

“Alguien que esté por venir porque ninguno de estos es una opción. Alguien que esté por venir. Yo jamás votaría a ninguno de éstos, pero tampoco votaría a la marca. Entonces cualquiera que venga será bienvenido”.

Pero el dardo más certero llegó instantes después cuando Griso preguntaba qué opciones de futuro tiene Yolanda Díaz. Ante esto, Rábago volvió a sentenciar: “Pero en Galicia dónde, porque tendrían que votarla y en Galicia no la votan. Ni en su pueblo”.