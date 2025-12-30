Isabel Rábago no aguanta al ‘tiktoker’ Sánchez que hace el panoli en redes: «¡Me importa un pimiento!»

En su afán por captar el voto joven, Pedro Sánchez está especialmente participativo en redes sociales.

Concretamente, en su cuenta de TikTok, el presidente del Gobierno publica recomendaciones semanales de libros o canciones. Ahora, ha dado un paso más mostrando una estancia del Palacio de la Moncloa.

El líder del Ejecutivo sorprendió con un nuevo vídeo en redes donde realiza un “house tour” por una estancia del Palacio de la Moncloa, la llamada Sala del Reloj, en un tono más informal, comparándolo él mismo con un formato de creador de contenido «en plan Isabel Preysler”.

En él, el socialista explica curiosidades históricas del salón e invita a dejar comentarios para enseñar otras partes de la estancia.

La publicación ha provocado una oleada de críticas por considerarlo una nueva cortina de humo o que debería dejar las redes y preocuparse de los problemas reales de la ciudadanía.

La periodista Isabel Rábago, muy crítica con los desmanes del presidente del Gobierno, estalló en el plató de ‘Espejo Público’ (Antena 3) y arremetió con dureza contra estas publicaciones de Sánchez ante los problemas del país:

«Me parece un insulto que un presidente del Gobierno que carece de apoyos en el Congreso que no tenemos presupuestos, que hay un problema de vivienda, que la gente ha hecho auténticas cábalas para poner algo en su mesa estas Navidades, que hemos visto cómo gente está decidiendo ir a la compra o poner la calefacción. Que haga lo que le dé la gana por el Palacio de la Moncloa que me importa un pimiento la sala del reloj o no reloj. Que me enseñe sus viajecitos en el Falcon, que me enseñe cómo privatiza la playa de La Mareta, y a cuánta gente mantenemos durante las vacaciones. Eso me interesa mucho más que el Salón del Reloj. ¡Parecemos tontos!»