Pronóstico del Tiempo: contrastes meteorológicos en España este 4 de diciembre de 2024

El miércoles 4 de diciembre de 2024 amanece en España con un panorama meteorológico que bien podría ser el guion de una película de suspense climático.

Mientras el norte del país se abriga para recibir una nueva ronda de lluvias, el sur se despereza bajo un sol que parece haberse olvidado de que estamos en pleno invierno.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) nos advierte de que esta semana será como una montaña rusa térmica, con subidas y bajadas de temperatura que nos harán dudar si sacar el abrigo o la camiseta de manga corta. ¿Quién dijo que el tiempo en España era aburrido?

En el norte, las nubes se han propuesto demostrar que pueden bailar mejor que cualquier grupo de K-pop. Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco serán el escenario de este espectáculo acuático, con precipitaciones que van desde «ligeras lloviznas» hasta «¿dónde dejé el arca de Noé?». Los habitantes de estas regiones ya están considerando cambiar sus coches por lanchas motoras.

Mientras tanto, en el sur, el sol brilla con tanta intensidad que los turistas están empezando a sospechar que se han equivocado de estación. Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana disfrutarán de temperaturas que rondarán los 20°C, perfectas para aquellos que quieran presumir de bronceado navideño en las cenas familiares.

Madrid, como siempre, no se decide si quiere ser del norte o del sur. La capital alcanzará los 10°C, una temperatura que los madrileños describen como «ni fu ni fa, pero al menos no es helada«. Los parques de la ciudad se llenarán de valientes que se atreverán a hacer picnic en diciembre, armados con bufandas y crema solar, por si acaso.

En Cataluña, la tramontana ha decidido que es un buen momento para recordarnos su existencia. Este viento del norte soplará con fuerza, especialmente en el Empordà, donde los habitantes ya están practicando sus mejores poses de «me lleva el viento» para las fotos de Instagram.

Las Islas Canarias, como siempre, se ríen del resto del país con sus temperaturas primaverales. Los canarios se preparan para otro día de playa en diciembre, mientras el resto de España los mira con una mezcla de envidia y resentimiento.

En cuanto a las temperaturas, prepárense para un sube y baja digno de un parque de atracciones. Sevilla rozará los 22°C, mientras que Burgos se quedará en un fresco 5°C. Barcelona se mantendrá en un agradable 15°C, perfecto para pasear por Las Ramblas sin derretirse ni congelarse.

La AEMET nos recuerda que estas condiciones son «normales para la época del año», lo que nos hace preguntarnos si alguna vez han mirado un calendario. Pero hey, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a los expertos?

Para los amantes de la nieve, las estaciones de esquí del Pirineo y Sierra Nevada están de enhorabuena. Las precipitaciones en forma de nieve han dejado un manto blanco perfecto para practicar deportes de invierno o, en su defecto, para hacer ángeles de nieve y selfies para presumir en redes sociales.

En cuanto al viento, será protagonista en gran parte del país. En el valle del Ebro, el cierzo soplará con fuerza, amenazando con llevarse sombreros, pelucas y quizás algún político despistado. En la costa mediterránea, la brisa marina refrescará el ambiente, para alivio de aquellos que ya estaban pensando en sacar los abanicos.

La calidad del aire en las grandes ciudades mejorará gracias a estas condiciones meteorológicas. Madrid y Barcelona podrán respirar un poco mejor, aunque los expertos advierten que esto no es excusa para empezar a fumar o a quemar neumáticos en la vía pública.

Para los agricultores, estas lluvias son una bendición, especialmente en regiones que han sufrido sequía en los últimos meses. Los olivos de Jaén y los viñedos de La Rioja brindarán con gotas de lluvia, mientras sus dueños hacen cálculos sobre la próxima cosecha.

En resumen, el tiempo en España este 4 de diciembre de 2024 será tan variado como la gastronomía del país. Tendremos de todo: sol, lluvia, viento y temperaturas para todos los gustos. Así que, ya sea que planees un día de playa en Canarias, una sesión de esquí en Sierra Nevada o simplemente quieras quejarte del tiempo en la barra del bar, España tiene algo para ti.

Recuerden, queridos lectores, que el tiempo es como la política: cambia constantemente y nunca deja a todos contentos. Así que abríguense, o no, lleven paraguas, o no, y sobre todo, no olviden sonreír. Después de todo, ¿qué sería de nosotros sin este clima tan «peculiar» para quejarnos?

Y como decía mi abuela: «Hijo, si no te gusta el tiempo, espera cinco minutos». Aunque en el caso de España, quizás sea mejor esperar cinco kilómetros. ¡Feliz miércoles meteorológico a todos!