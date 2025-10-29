Huracán Melissa, el monstruo caribeño que crece cada hora y amenaza a Cuba tras arrasar Jamaica

Este martes, Jamaica despertó con el estruendo de vientos que superaron los 295 kilómetros por hora, una cifra que marca un récord en la isla desde que se tienen registros hace 174 años.

El huracán Melissa, que comenzó su trayecto como categoría 5 y posteriormente descendió a categoría 4, ha transformado carreteras en ríos, ocasionado daños severos en hospitales y provocado cortes de electricidad a gran escala.

Según estimaciones preliminares, hasta un millón y medio de personas se han visto gravemente afectadas, y más de 800 refugios han sido habilitados para quienes han tenido que evacuar.

La devastación causada por el ciclón ha sido tal que el primer ministro Andrew Holness declaró a Jamaica como «zona catastrófica», anticipando un proceso de recuperación que será lento y complicado.

Las lluvias torrenciales, junto con deslizamientos de tierra y marejadas ciclónicas que han generado olas de hasta cuatro metros en la costa sur, han puesto en jaque incluso a hospitales ubicados cerca del mar, obligando a trasladar a pacientes a pisos superiores ante el temor de inundaciones.

Cuba se prepara para el impacto

Sin embargo, la trayectoria de Melissa no concluye en Jamaica. El Centro Nacional de Huracanes de EE UU advierte que el ciclón mantendrá su fuerza mientras avanza hacia el sureste de Cuba, donde más de 650.000 personas han sido evacuadas o resguardadas en seis provincias bajo alerta máxima. El presidente Miguel Díaz-Canel ha señalado que este huracán es uno de los más poderosos que ha azotado el país en las últimas décadas, lo que podría llevar a una devastación considerable. En la región oriental, se ha paralizado el transporte público, la actividad escolar y los cultivos.

La Organización Meteorológica Mundial califica la situación como «catastrófica» y advierte que Melissa podría convertirse en la «tormenta del siglo para Jamaica», e incluso para Cuba si mantiene su intensidad.

Impacto humano y ambiental

Hasta ahora se reportan al menos nueve fallecidos en el Caribe entre Jamaica, Haití, Panamá y República Dominicana; sin embargo, este número podría aumentar conforme se restablezcan las comunicaciones. Aproximadamente el 70% de los habitantes jamaicanos reside a menos de cinco kilómetros del mar, lo cual agrava los peligros por marejadas e intensos vientos. Miles han perdido sus hogares mientras amplias zonas enfrentan un colapso eléctrico.

En Cuba, la masiva evacuación busca prevenir una tragedia mayor; sin embargo, tanto la infraestructura como los cultivos están amenazados por lluvias intensas y vientos que podrían superar los 250 km/h. Las autoridades han suspendido todas las actividades no esenciales y están reforzando las infraestructuras estatales.

Datos relevantes de Melissa

Parámetro Jamaica Cuba (previsto) Categoría 5 (descendió a 4) 4 (posible 5 en llegada) Viento máximo 295 km/h 250-295 km/h Afectados 1,5 millones 650.000 evacuados Muertes 3 (Jamaica) / 9 (Caribe) Por confirmar Marejada ciclónica Hasta 4 m Hasta 4 m Refugios 800 Cientos habilitados

El fenómeno Melissa en la temporada de huracanes

La temporada de huracanes del Atlántico en 2025 está siendo más activa de lo habitual con pronósticos que apuntan a un total de 17 ciclones tropicales; cifra superior al promedio histórico que ronda los 14. Los expertos advierten que fenómenos ciclónicos intensos ya no serán tan esporádicos como antes; eventos extremos como Melissa pueden repetirse en los próximos años. Según diversos estudios sobre cambio climático, esto favorece huracanes más intensos junto con lluvias torrenciales aunque no necesariamente más frecuentes.

La ciencia detrás de un huracán extremo

¿Qué hace tan formidable a Melissa? Los meteorólogos han descrito este ciclón como un «monstruo meteorológico», y no es para menos. Para formar huracanes de categoría 5 se necesita una combinación poco común de altas temperaturas del mar, baja cizalladura del viento y abundante humedad atmosférica. Melissa ha logrado reunir todos estos elementos en el Caribe, donde las temperaturas superficiales superan los 29ºC, ofreciendo el combustible perfecto para su explosivo desarrollo.

Los huracanes reciben nombre cuando alcanzan vientos sostenidos de al menos 64 km/h, es decir, al convertirse en tormenta tropical. Si causan daños significativos, su nombre es retirado y no vuelve a usarse; esto ocurrió con Wilma en 2005 y Otis en 2023.

La geografía también influye: al cruzar las montañas occidentales de Jamaica, Melissa se debilitó ligeramente al perder su ojo definido y reducirse a categoría 4. Sin embargo, esto no ha significado un alivio real; las lluvias sobre suelos ya saturados han incrementado considerablemente el riesgo de inundaciones y deslaves.

En Jamaica ya se le conoce al huracán Melissa como la «tormenta del siglo». La última vez que la isla sufrió un impacto similar fue en 1841 cuando aún no existían satélites ni modelos predictivos.

Los nombres asignados a los huracanes siguen listas alfabéticas alternando entre masculino y femenino. Melissa fue seleccionada hace seis años; tras este evento probablemente nunca volverá a utilizarse.

Los aviones cazahuracanes son verdaderos laboratorios voladores: penetran en el ojo del ciclón para medir presión, humedad y velocidad del viento enviando información crucial a los meteorólogos.

La marejada ciclónica es responsable del mayor número de muertes durante huracanes; puede elevar varios metros el nivel del mar en cuestión de minutos arrasando todo lo que encuentra. En el caso de Melissa, las olas han superado los seis metros en algunas zonas costeras jamaicanas.

La rápida intensificación experimentada por Melissa representa uno de los mayores retos para la ciencia atmosférica. En menos de un día pasó desde tormenta tropical hasta convertirse en un huracán categoría 5.

En las aulas escolares suelen ser protagonistas los huracanes durante experimentos didácticos. ¿Sabías que solo necesitas una cubeta con agua caliente, hielo y un ventilador para recrear sus dinámicas? A pequeña escala claro está.

Una vez más, el Caribe se enfrenta al poder implacable de la naturaleza. Con su paso arrasador por Jamaica y su inminente llegada a Cuba, Melissa nos recuerda que tanto la ciencia como la solidaridad son nuestros mejores aliados frente al indomable viento y mar. ¿Quién dijo que los huracanes carecen de carácter? Sin duda alguna, Melissa ha dejado una huella imborrable y numerosas historias por contar.