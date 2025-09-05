Un colosal Alcaraz funde a un Djokovic heroico 6-4, 7-6, 6-2 y peleará con Sinner por el trono del US Open de Tenis

Un coloso Carlos.

Un héroe Novak.

Una pelea bestial y un sólo y claro ganador: el español.

Era la semifinal que todos esperaban, pero pocos podían imaginar la contundencia con la que Carlos Alcaraz decantaría la balanza.

El español, con apenas 22 años, fulminó a Novak Djokovic (6-4, 7-6, 6-2) en un choque marcado por la intensidad, el talento y el relevo generacional que ya es más que una promesa.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se enfrentarán en la final masculina del Abierto de EE. UU. 2025.

Será la tercera vez consecutiva que se enfrentan en la final de un Grand Slam. Fue el español quien remontó para ganar en cinco sets en el Abierto de Francia, pero fue derrotado en cuatro sets en Wimbledon.

Sinner (1) tuvo una prueba dura en su semifinal contra Félix Auger-Aliassime, pero se impuso en cuatro sets (6-1, 3-6, 6-3, 6-4) en un partido que duró más de tres horas.

Los dos mejores jugadores del mundo se enfrentarán a las 7 p.m. ET del domingo por el título.

EL PARTIDO

El Arthur Ashe Stadium vibró con una de esas noches que quedan grabadas en la retina colectiva del tenis.

A día de hoy, 5 de septiembre de 2025, Alcaraz no solo se ha plantado en la final del US Open, sino que lo ha hecho sin ceder un solo set, una hazaña que muy pocos pueden contar.

El partido comenzó bajo la amenaza de tormenta, no meteorológica, sino competitiva: Djokovic, con 38 años y 24 Grand Slams a sus espaldas, no estaba dispuesto a entregar el testigo sin lucha.

Sin embargo, el ritmo vertiginoso de Alcaraz y su variedad táctica dejaron al serbio sin respuestas en los momentos clave.

El primer set cayó del lado del español con una solidez pasmosa.

El segundo, más ajustado, se resolvió en un tie-break de infarto, donde la sangre fría de Alcaraz fue determinante para desesperación de un Djokovic que veía cómo se le escapaba la final.

Para mí, que Djokovic le esté jugando de tú a tú a todo un Alcaraz a sus 38 años me parece una barbaridad. pic.twitter.com/JdckqPPGnu — José Morón (@jmgmoron) September 5, 2025

Claves tácticas y la imparable evolución de Alcaraz

Lo que asombra de Alcaraz no es solo su físico privilegiado, capaz de aguantar peloteos larguísimos y llegar fresco a cada bola, sino su madurez táctica.

Ante Djokovic, supo alternar ataques directos con cambios de ritmo, subidas a la red y golpes angulados que obligaron al serbio a jugar siempre al límite.

La derecha del español fue una pesadilla para Djokovic, especialmente en los intercambios largos, donde normalmente el serbio suele imponer su ley.

Sin embargo, en esta ocasión, la juventud y la frescura se impusieron a la experiencia.

Djokovic, que llegaba tras superar varias rondas al límite y con más de tres horas y media más en las piernas que su rival, intentó recurrir a su repertorio defensivo, pero no logró frenar la avalancha de juego de un Alcaraz que parece no tener techo.

El español, además, se mostró intratable al saque y apenas concedió oportunidades de break. El público neoyorquino, que siempre ha tenido debilidad por las gestas imposibles, terminó rindiéndose ante el despliegue del español.

Alcaraz con Djokovic

El impacto estadístico y el futuro inmediato

No es solo cuestión de sensaciones: los números de Alcaraz en este US Open asustan.

No ha perdido un solo set en el torneo, algo que solo grandes leyendas han logrado en la historia reciente.

Su porcentaje de puntos ganados con el primer servicio supera el 80%, y en la red ha firmado más de un 70% de acierto. Djokovic, por su parte, se despide del sueño de conquistar su 25º Grand Slam y de ampliar un récord que parece cada vez más difícil de batir.

En el horizonte ya asoma el duelo final ante Jannik Sinner, dos rivales de altura, pero ni la prensa ni las casas de apuestas dudan a quién otorgan el favoritismo.

Alcaraz llega lanzado, en plenitud física y con una confianza a prueba de bombas.

El español está a un partido de conquistar su segundo US Open y el sexto grande de su carrera, cifras que a su edad solo se atrevían a soñar los Federer, Nadal o el propio Djokovic.

El mercado y la industria: Alcaraz, fenómeno global

La irrupción de Alcaraz no solo revoluciona el circuito, también sacude la industria del tenis.

Su estilo agresivo, su carisma y su juventud han disparado su cotización en el mercado de fichajes, mientras las marcas se disputan su imagen. El tenis español, tras la era Nadal, encuentra en él un heredero natural y un embajador global. No es casualidad que las gradas del US Open estén plagadas de camisetas con su nombre y que los patrocinadores se multipliquen a su alrededor.

En términos de impacto social, la figura de Alcaraz inspira a una nueva generación de jugadores y aficionados. Su historia, la de un chico de El Palmar que soñaba con triunfar en Nueva York, conecta con la narrativa de superación y trabajo constante tan presente en el deporte de élite.

Pronóstico para la final y cuotas de apuestas

Si algo ha enseñado este US Open es que en el tenis moderno el favoritismo puede ser efímero.

Sin embargo, las principales casas de apuestas colocan a Alcaraz como claro favorito para alzarse con el título, con cuotas que oscilan entre 1.40 y 1.55 para su victoria, mientras que su hipotético rival, Sinner, parte con una media de 2.75. El español parte con todas las papeletas para consagrarse, pero en una final de Grand Slam nada está escrito.

Los expertos destacan su capacidad para gestionar la presión, aunque advierten que enfrentarse a Sinner en la pista dura de Nueva York podría ser su examen más exigente del año.

Curiosidades de un duelo para la historia

Alcaraz es el primer jugador en batir a Djokovic en semifinales del US Open sin ceder un set desde 2016.

Djokovic y Alcaraz suman entre ambos 30 títulos ATP a lo largo de sus carreras, pero el español ha superado al serbio en dos de sus tres últimos duelos en Grand Slam.

El partido de semifinales registró uno de los picos de audiencia más altos del torneo, superando los 2,5 millones de espectadores solo en Europa.

Alcaraz ha disputado menos de 12 horas en pista en todo el torneo, frente a las más de 15 de Djokovic.

El murciano se convierte en el jugador más joven en alcanzar tres finales de Grand Slam consecutivas desde Rafael Nadal en 2008.

Nueva York, una vez más, se rinde al talento emergente. El tenis, como la vida, no espera a nadie. Y Carlos Alcaraz ya se ha ganado el derecho a soñar con el trono.