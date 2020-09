Sergi Roberto cuenta los detalles del vestuario del Barça tras caer humillados ante el Bayern

El varapalo que sufrió el Barcelona ante el Bayern dejó una profunda herida, está claro que aquel 2-8 no lo olvidará la afición, pero las declaraciones de Sergi Roberto dejan conocer cómo se vivió puertas adentro.

En una entrevista en el programa ‘Tu Dirás’ de RAC1, Sergi habló de aquella eliminación de la Champions pero también del ‘caso Messi’.

«Estando al nivel que ha estado siempre es normal que pueda pensar en buscar otra experiencia. Yo deseaba y cruzaba los dedos para que se quedase con nosotros. Con él somos más fuertes», explicó el centrocampista, aclarando que Messi se merece elegir su destino.

Pero si algo puede aclarar un poco el panorama interno tras la derrota en los cuartos de la Champions, –y esto podría explicar también las sensaciones de Messi– son las palabras de Sergi, quien habló de lo duro de aquel momento: «El partido será difícil de olvidar. Hemos pasado el peor verano posible. Al acabar el partido no queríamos volver a jugar al fútbol», expresó.

