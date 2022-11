Mundial de Qatar: Ibai Llanos y Dua Lipa rechazan ahora ir al fútbol

Tan solo quedan seis días para la celebración del evento, y dos grandes personalidades han rechazado asistir.

La semana comienza fuerte con los rumores, que ya han sido verificados, de que dos grandes artistas reconocidos en todo el mundo, no irán al Mundial de Qatar. Los motivos son claros, algo en que la cantante Dua Lipa y el streamer Ibai Llanos coinciden: no viajarán al país por no respetar los derechos humanos y por promover la explotación de los migrantes en la construcción de los estadios, donde han fallecido más de 15.000 trabajadores por las pésimas condiciones laborales a las que estaban sometidos.

No respetan los derechos humanos

Ibai Llanos lo comunicó de manera clara a través de su canal de Twitch, donde confesó sin ningún pudor que se niega a asistir porque «no me sale de los cojones». El vasco reveló que le ofrecieron viajar hasta el país árabe junto a la Selección, con el objetivo de grabar contenido y compartirlo posteriormente en sus redes, pero rechazó la idea como gesto de protesta y reivindicación.

Ibai Llanos rechaza ir a Qatar para grabar contenido durante el Mundial, debido a ser un país machista y homófobo, entre otras cosas. Ojalá más influencers como Ibai. Chapó! pic.twitter.com/DwcywKRMyi — M 📺 (@casasola_89) November 10, 2022

En el mismo, comentó sobre los problemas que podría ocasionar a alguno de los jugadores, como es el caso de de Mbappé:

«Se niega un Mbappé a ir al Mundial y no sé a ese chaval lo que le pueden llegar a hacer. ¿Sabéis la cantidad de sponsor, de pasta, de blanqueamiento hacia Qatar que hay puesto en el Mundial? Sinceramente, no sé qué le ocurriría, pero me estoy imaginando cosas turbias. Piensa mal y acertarás».

La cantante británica Dua Lipa también hizo público su rechazo a través de su cuenta de Instagram por no respetar los derechos LGTBIQ+:

«Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol».

A pesar de que Ibai Llanos y Dua Lipa no vayan a asistir, son muchos artistas los que ya han confirmado su presencia, como BTS, J Balvin, Black Eyed Peas y Shakira.

Algunos países realizarán actos simbólicos de protesta

A pesar de la pésima situación en el país árabe, ningún futbolista se ha negado a asistir al evento. Sin embargo, son muchos países los que llevarán a cabo actos simbólicos de protesta como forma de expresar su opinión ante el resto de los competidores.

Tal es el caso de Dinamarca, que jugará con su escudo tapado como forma de reivindicación. Además, diez equipos europeos se han unido a la campaña ‘One Love’, un movimiento basado en el rechazo de cualquier tipo de discriminación. Muchos futbolistas saldrán al campo con un brazalete con la bandera del colectivo LGTBIQ+.

El historial de Qatar en materia de derechos LGTBIQ+ y de las mujeres, junto con el trato que recibieron los trabajadores extranjeros que ayudaron a construir los estadios del torneo, han sido objeto de atención y polémica durante mucho tiempo. Ante esto, un embajador del Mundial, Khalid Salman, describió la homosexualidad, que es ilegal en el país árabe, como «daño mental».