Has escuchado a gente hablar sobre Bitcoin. Quizás ya sepas que Bitcoin es una moneda digital. Eso significa que no existe en forma física. Pero la gente está obteniendo beneficios operando e invirtiendo en Bitcoin. Incluso podrías estar pensando en aventurarte en la inversión de Bitcoin.

También han surgido varias plataformas que permiten incluso a personas sin experiencia operar con esta criptomoneda. El creciente número de intercambios de Bitcoin es la razón por la que sitios como Bitcoin Era los están revisando. Pero, ¿cómo la gente compra y vende Bitcoin cuando no existe en forma física?

Bueno, necesitas una billetera Bitcoin para comprar, vender y almacenar esta criptomoneda. No puedes mantener Bitcoin en tu cuenta bancaria o en una cuenta de corretaje. Algunos intercambios de Bitcoin permiten a las personas mantener sus criptomonedas en sus cuentas con estas plataformas. Sin embargo, la seguridad no es su prioridad. Además, gastar tu Bitcoin desde una cuenta de intercambio puede no ser fácil. Es por eso que debes abrir una billetera digital antes de comenzar a operar o invertir en Bitcoin.

Actualmente, existen cinco tipos de billeteras Bitcoin. Estos tipos difieren en términos de interfaz de usuario, soporte de monedas, seguridad, tarifas, soporte al cliente, servicios integrados y nivel de anonimato y privacidad, entre otras variables. Estos son los principales tipos de billeteras Bitcoin.

Billetera de hardware

Las billeteras de hardware almacenan claves privadas en dispositivos digitales como memorias USB. Son muy seguras y en su mayoría frías. Sin embargo, son más caras en comparación con otras billeteras. Como tal, la mayoría de las personas obtienen una billetera de hardware para almacenar activos criptográficos por valor de más de $1000 durante un período prolongado.

Billetera de desktop

Un usuario almacena una billetera de desktop en una computadora portátil o personal. La gente considera que una billetera de desktop es atractiva si la laptop o computadora están siempre en línea o conectadas a Internet. Las billeteras de desktop son seguras, aunque están más expuestas a virus informáticos y malware.

Billetera móvil

Al igual que las billeteras de escritorio, las billeteras móviles son carteras de software fáciles de usar. Sin embargo, las billeteras móviles son más sencillas y pequeñas. Son billeteras de Bitcoin más convenientes y portátiles. Las personas que gastan sus bitcoins casi a diario prefieren las billeteras móviles.

Billetera web

Tal como sugiere el nombre, encontrarás billeteras web en línea. Estas son menos seguras en comparación con otros tipos de billeteras. Sin embargo, son más convenientes. Ejemplos de billeteras web incluyen billeteras de sitios web, plugins de navegador y billeteras de intercambios. No es recomendable mantener una cantidad sustancial de Bitcoin en una billetera web por razones de seguridad.

Billetera de papel

Una billetera de papel se considera almacenamiento en frío. El nombre de estas billeteras se debe a que tienen claves públicas y privadas impresas en papel. Sin embargo, “billetera de papel” también puede referirse al software para generar un formulario para claves privadas y un archivo de impresión digital. Las billeteras de papel son más seguras pero, desafortunadamente, no son duraderas. Como tal, es posible que no sean ideales para almacenar Bitcoin durante un período prolongado.

Palabras finales

Una billetera es una interfaz electrónica para un usuario de Bitcoin. Es el software en el dispositivo móvil o computadora de un usuario de Bitcoin o una cuenta que un usuario tiene con un proveedor de servicios en línea. Una billetera Bitcoin también puede ser el dispositivo de hardware que una persona usa para interactuar con el software de la computadora. Las personas también pueden usar la mayoría de las billeteras de Bitcoin para Litecoin, Ethereum y otras criptomonedas.

Utilizas la billetera para almacenar tu saldo de Bitcoin. Sin embargo, en realidad no tienes monedas. También tienes la clave privada para acceder a la Blockchain de Bitcoin y tu dirección de Bitcoin. La billetera usa la clave para firmar una transacción digitalmente cada vez que una persona usa Bitcoin para completar el pago. Y esto se denomina «salidas de transacciones no gastadas» y proporciona la propiedad de Bitcoin en la red. Una billetera también puede formar parte del nodo Bitcoin.