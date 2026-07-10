Nacho Abad alucina con el nuevo escándalo que salpica a Sánchez y augura que en breve se sentará en el banquillo

Huele que apesta.

Este viernes 10 de julio de 2026, en el programa ‘En boca de todos’ (Cuatro), el presentador Nacho Abad no ha dejado pasar la última información de la Unidad Central Operativa (UCO) que implica directamente a uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez. Juanma Serrano, exjefe de gabinete del presidente y expresidente de Correos, se encuentra en el centro de la polémica por su presunta implicación en contrataciones estratégicas que habrían servido para canalizar fondos públicos.

Abad, visiblemente indignado, ha dedicado gran parte de su espacio a desgranar el caso: “Hay un tal Juanma Serrano, amigo personal de Pedro Sánchez y su exjefe de gabinete, al que la UCO señala por estar detrás de la contratación ‘estratégica’ de Leire Díez en Correos en 2021 y, casi tres años después, por maniobrar con ella para ayudar al presidente del Gobierno”.

El periodista ha detallado cómo, desde la presidencia de Correos, Serrano habría contratado un bufete de abogados pagado con dinero público, que a su vez habría contratado los servicios de Vicente Fernández, exdirector de la SEPI y persona cercana al entorno del Gobierno. “Dinero de todos los españoles que servía, presuntamente, para pagar las cloacas del PSOE”, denunció Abad.

La “gestión desastrosa” de Correos

Abad no se ha limitado a las contrataciones irregulares y ha cargado con dureza contra la gestión de Serrano al frente de Correos: “Tuvo una gestión tan nefasta que casi arruina la empresa pública. Pérdidas de mil millones de euros. Correos se mantiene gracias a nuestros impuestos y este señor no tiene ninguna responsabilidad por perder esa barbaridad de dinero mientras muchas familias estuvieron al borde del despido”.

El presentador ha puesto números a la indignación: “De cada 2.000 euros que cobra un trabajador medio, Hacienda se lleva 500. Para cubrir mil millones hacen falta dos mil millones de españoles trabajando un mes entero. Y parte de ese esfuerzo, presuntamente, acabó en las cloacas y en la mala gestión de este señor”.

El dardo directo a Sánchez

Tras despellejar la figura de Serrano, Abad ha puesto el foco en el presidente del Gobierno: “¿Sánchez no tiene ninguna responsabilidad por poner al frente de Correos a un incapaz? ¿De verdad vamos a dejar pasar esto?”.

El comunicador ha enumerado la larga lista de personas del círculo más cercano de Sánchez que están bajo sospecha o investigación: secretarios de organización del PSOE, gerente, jefe de gabinete, fiscal general, hermano, esposa… “O lo sabía y participaba, o lo sabía y miró para otro lado. Sea como sea, siempre le salpica”, sentenció.

El vaticinio de Abad

Abad ha cerrado su intervención con un pronóstico contundente: “Estamos a un duro, a un euro, de que el PSOE sea imputado como persona jurídica. Y a unas cuantas monedas más de que Pedro Sánchez se siente en el banquillo. Veremos cuántos amigos suyos caen antes, pero no va a tardar. Da esa sensación al menos”.