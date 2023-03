Grid Dynamics alcanza el estatus de socio competente en servicios de migración de AWS

La demanda de AWS sigue creciendo y, como socio de competencia de migración de AWS, Grid Dynamics está bien posicionada para atraer a nuevos clientes que buscan experiencia y liderazgo en herramientas, educación y servicios de migración y modernización.

Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) (Grid Dynamics), líder en servicios y soluciones de transformación digital a nivel empresarial, ha anunciado hoy que ha alcanzado el estado de Competencia de Migración de Amazon Web Services (AWS). Esta designación reconoce la trayectoria de éxito de Grid Dynamics en proyectos AWS para múltiples clientes. Fundada como una empresa nativa de la nube, Grid Dynamics cuenta con 15 años de amplia experiencia en AWS, CloudOps y DevOps, y ha logrado tres designaciones de AWS Competency y más de 450 certificaciones de AWS. Grid Dynamics impulsa el valor empresarial en la nube proporcionando soluciones flexibles y escalables que aprovechan los enfoques progresivos hacia el desarrollo de aplicaciones con énfasis en la automatización de procesos clave. La competencia de migración de AWS diferencia aún más a Grid Dynamics como miembro de la red de socios de AWS (APN) que proporciona metodologías de migración sólidas y probadas para minimizar el riesgo y el coste, al tiempo que acelera el tiempo de comercialización, ayudando a los clientes a migrar con éxito a AWS, a través de todas las fases de proyectos de migración complejos, descubrimiento, planificación, migración y operaciones.

«El centro de datos y los elementos de infraestructura de la adopción de la nube han recibido la mayor parte de la atención en la última década para ahorrar dinero, sin embargo, el valor de primera línea está en los servicios de plataforma de orden superior que permiten transformar las aplicaciones y los datos para crear mejores conocimientos empresariales y experiencias de los clientes. Como resultado, nos centramos en los ‘Factores-R’ más difíciles de Re-arquitectura y Re-factorización de aplicaciones y plataformas de datos para aprovechar los ecosistemas nativos de la nube para desbloquear más valor de negocio», dijo Chuck Tsocanos, VP de Desarrollo de Aplicaciones Modernas de Grid Dynamics. «Y al fusionar el desarrollo de aplicaciones, la nube y la seguridad en nuestras ofertas de transformación digital, permitimos a nuestros clientes obtener rápidamente los beneficios empresariales de los programas de migración a escala».

«Grid Dynamics aporta prácticas de ingeniería modernas a la empresa, y nos sentimos tremendamente orgullosos de mejorar nuestras capacidades técnicas. Obtener la Competencia de Migración de AWS es un reconocimiento de nuestras habilidades en el área críticamente importante de la migración a la nube. Vamos a seguir invirtiendo en la construcción de nuestra experiencia y ayudar a las empresas a aprovechar AWS para obtener resultados empresariales positivos», dijo Rahul Bindlish, Vicepresidente de Desarrollo Estratégico de Negocios de Grid Dynamics.

AWS está permitiendo soluciones escalables, flexibles y rentables desde startups hasta empresas globales. Para apoyar la integración y el despliegue sin problemas de estas soluciones, AWS estableció el Programa de Competencia de AWS para ayudar a los clientes a identificar Socios APN de Consultoría y Tecnología con profunda experiencia y conocimientos de la industria.

Acerca de Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq:GDYN) es un proveedor de servicios de tecnología nativa digital que acelera el crecimiento y refuerza la ventaja competitiva para las empresas Fortune 1000. Grid Dynamics ofrece servicios de consultoría e implementación de transformación digital en experiencia del cliente omnicanal, análisis de big data, búsqueda, inteligencia artificial, nube y devops, y modernización de aplicaciones. Grid Dynamics logra una alta velocidad de comercialización, calidad y eficiencia mediante el uso de aceleradores de tecnología, una cultura de entrega ágil y su grupo de talento de ingeniería global. Fundada en 2006, Grid Dynamics tiene su sede en Silicon Valley y cuenta con oficinas en Estados Unidos, México, Reino Unido, Países Bajos, México, Suiza, India y Europa Central y del Este.

Para más información sobre Grid Dynamics, visitar www.griddynamics.com. Seguir en Facebook, Twitter y LinkedIn.

Declaraciones prospectivas

Esta comunicación contiene «declaraciones a futuro» en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 que no son hechos históricos, e implican riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales de Grid Dynamics difieran materialmente de los esperados y proyectados. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de terminología prospectiva, incluyendo las palabras «cree», «estima», «anticipa», «espera», «pretende», «planea», «puede», «hará», «potencial», «proyecta», «predice», «continúa» o «debería» o, en cada caso, sus variaciones negativas u otra terminología comparable. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, citas y declaraciones relativas a las capacidades de nuestros productos, los beneficios de las designaciones de competencia de AWS y el crecimiento futuro de nuestra empresa.

Estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres significativos que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados esperados. La mayoría de estos factores están fuera del control de Grid Dynamics y son difíciles de predecir. Los factores que pueden causar tales diferencias incluyen, pero no se limitan a, cualquier factor que limite las capacidades del producto, los beneficios de las designaciones de competencia de AWS y el crecimiento de nuestra empresa.

Grid Dynamics advierte que la anterior lista de factores no es exclusiva. Grid Dynamics advierte a los lectores que no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. Grid Dynamics no asume ni acepta ninguna obligación o compromiso de divulgar públicamente ninguna actualización o revisión de ninguna declaración prospectiva para reflejar cualquier cambio en sus expectativas o cualquier cambio en los acontecimientos, condiciones o circunstancias en las que se basa dicha declaración. Más información sobre los factores que podrían afectar materialmente a Grid Dynamics, incluyendo sus resultados de operaciones y situación financiera, se establece en la sección «Factores de Riesgo» del informe anual de la Compañía en el Formulario 10-K presentado el 28 de febrero de 2023 y en otros archivos periódicos que Grid Dynamics hace con la SEC.

