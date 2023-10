Grid Dynamics amplía su alianza con Microsoft al obtener la especialización en el programa Azure Migrate and Modernize

Grid Dynamics amplía estratégicamente su valor para los clientes con su participación más amplia en AMM para apoyar la migración de la infraestructura fundacional y las cargas de trabajo de datos, así como la seguridad, en entornos de nube e híbridos. Este avance significativo y la nueva especialización reflejan la vibrante asociación entre Grid Dynamics y Microsoft, fomentando una colaboración más estrecha en la infraestructura de nube compleja a gran escala y programas de migración de bases de datos para clientes mutuos.

Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) (Grid Dynamics), líder en servicios y soluciones de transformación digital a nivel empresarial, ha anunciado hoy con orgullo que ha obtenido la especialización en Infra and Database Migration to Microsoft Azure. Esta especialización amplía la participación de Grid Dynamics en el innovador programa Azure Migrate and Modernize de Microsoft, mostrando una vez más las excepcionales capacidades técnicas de la compañía. El programa ayuda a acelerar y simplificar la migración y modernización de las cargas de trabajo en la nube de los clientes e incluye una gama de formación, servicios y apoyo financiero para las iniciativas de transformación. Como miembro de este programa exclusivo, Grid Dynamics permite a sus clientes acelerar el tiempo de creación de valor en los programas de transformación de la nube, liberando la inversión para proyectos de transformación digital más avanzados y disruptivos con Grid Dynamics.

Conseguir la notable especialización Infra & Database Migration on Azure es un gran logro para los Partners de Microsoft AI Cloud, y refuerza la experiencia de Grid Dynamics en la migración y modernización de las aplicaciones y cargas de trabajo en la nube de los clientes. El proceso de auditoría aprovechó los éxitos de proyectos históricos de Grid Dynamics y la recientemente adquirida NextSphere Technologies. Este logro marca la tercera nueva especialización de Microsoft para Grid Dynamics en los últimos seis meses y refleja un hito importante en la aceleración de la colaboración entre Grid Dynamics y Microsoft, en particular para los programas de migración y modernización de plataformas a gran escala.

«Estamos encantados de ser reconocidos como partner especializado en el programa Azure Migrate and Modernize», ha declarado Rahul Bindlish, vicepresidente de Desarrollo Estratégico de Negocio. «Esta distinción reafirma nuestro compromiso de ayudar a nuestros clientes a navegar por el panorama digital en constante evolución. Al acelerar la modernización de las aplicaciones, capacitamos a las empresas no solo para sobrevivir, sino para prosperar en el desafiante entorno económico actual».

El AMM de Microsoft tiene muchas otras iniciativas tangibles de salida al mercado más allá de proporcionar formación, servicios y apoyo financiero. Este innovador programa también proporciona un marco para una colaboración más estrecha con los clientes mutuos existentes, así como un marco de colaboración para buscar clientes potenciales. Para más información sobre la asociación de Grid Dynamics con Microsoft, se puede visitar esta página.

Sobre Grid Dynamics

Grid Dynamics (NASDAQ:GDYN) es un proveedor de servicios de tecnología nativa digital que acelera el crecimiento y refuerza la ventaja competitiva de las empresas Fortune 1000. Grid Dynamics ofrece servicios de consultoría e implementación de transformación digital en experiencia de cliente omnicanal, big data, analítica, búsqueda, inteligencia artificial, nube y DevOps, y modernización de aplicaciones. Grid Dynamics logra una alta velocidad de comercialización, calidad y eficiencia mediante el uso de aceleradores de tecnología, una cultura de entrega ágil y su grupo de talento de ingeniería global. Fundada en 2006, Grid Dynamics tiene su sede en Silicon Valley y oficinas en Estados Unidos, México, Jamaica, Reino Unido, Europa e India. Para obtener más información sobre Grid Dynamics, se puede visitar la web www.griddynamics.com.

