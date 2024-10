El INSST y Gi Group Holding premio Institucional en los Premios Innovación y Salud de Mutua Universal

El jurado ha destacado la labor «de colaboración constante en la promoción y el apoyo para la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo» del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como las actuaciones de Gi Group Holding «en materia preventiva para contribuir a la salud física y emocional de su plantilla» y sus «prácticas innovadoras para el desarrollo de la diversidad».

Finalistas de los Premios Innovación y Salud

Las empresas finalistas, cuyos proyectos ya pueden consultarse en la web de los premios, han sido seleccionadas por su calidad y grado de innovación entre las casi 50 buenas prácticas recibidas.

En la categoría Gran empresa, el jurado ha fallado que las empresas finalistas son, por orden alfabético: Aluminios Cortizo, por sus actuaciones para reducir o eliminar los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral; Bunzl Distribution Spain, por su proyecto integral de seguridad y salud «We Are Bunzl»; Chubb Iberia, por su buena práctica para la identificación de condiciones inseguras para su personal técnico; Eiffage Energía, por la aplicación de la inteligencia artificial y la visión artificial para la detección de anomalías de seguridad y salud; Grupo Serveo, por su proyecto de fortalecimiento de la cultura de la seguridad «La Liga de la Seguridad»; y STAC, por su iniciativa de humanización de la prevención «The Change that you see».

En la categoría Pequeña y mediana empresa las empresas finalistas son: Emuca, por sus planes de seguridad, salud y bienestar de las personas trabajadoras enmarcados en el proyecto «Employee Centrity»; Íber Sostenibilidad y Desarrollo, por su iniciativa «Microdesayunos saludables»; la sucursal en España de Mobis Parts Europe, por la introducción de los exoesqueletos para la mejora de las tareas de almacén; UTE ABI Corredor Norte, por la aplicación de códigos QR para la consulta de documentación de prevención de riesgos laborales; y Wesdurlan, por sus acciones para la mejora del aire y el ambiente en el campo de la coordinación de obras de construcción.

Las candidaturas ganadoras de la IX Edición de los Premios Innovación y Salud de Mutua Universal se darán a conocer el próximo 20 de noviembre en el Casino de Madrid durante una jornada que contará con la participación del doctor Frederic Llordachs, fundador de Doctomatic, Doctoralia y Llamalitica, como empresas destacadas entre muchas otras, Digital Health Assessor de la Associació Catalana d’Entitats de Salut, e Innovation Board Member en la Americas Continental Health Alliance, con la ponencia «El futuro de la sanidad, ¿será más digital?».

