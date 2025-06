ToolsGroup supera a sus competidores en el análisis del grupo QKS

ToolsGroup, proveedor líder de soluciones de planificación de la cadena de suministro y distribución, ha sido nombrado líder del sector en un reciente estudio de QKS, The Retail Forecasting Gap – Why Probabilistic Forecasting is Retail’s Mandatory Upgrade. El informe evalúa a los proveedores en función de su capacidad para ofrecer previsiones probabilísticas, que, según QKS, ‘ya no es una ventaja estratégica, sino el mínimo indispensable para la planificación de la demanda en el sector minorista y la resistencia de la cadena de suministro’.

ToolsGroup destacó no sólo por su capacidad para ofrecer mejores predicciones, sino también por permitir una verdadera orquestación de la demanda de extremo a extremo. Su avanzado motor de demanda genera una distribución de probabilidades completa para cada combinación SKU-ubicación-tiempo, aprovechando el aprendizaje automático y las señales del mercado en tiempo real para apoyar una toma de decisiones más inteligente y rápida.

«En un entorno en el que la volatilidad del comercio minorista es constante y la previsibilidad es difícil de alcanzar, ToolsGroup se distingue por hacer que la previsión probabilística no sólo sea perspicaz, sino operativa», afirma Dharun R, analista de QKS Group. «Su capacidad para traducir las distribuciones de probabilidad en acciones de inventario y reaprovisionamiento en tiempo real le diferencia de otros proveedores. No se limitan a prever la demanda; la orquestan. Para los minoristas que buscan agilidad, resistencia y automatización a escala, ToolsGroup representa el punto de referencia».

Además, el sistema de ToolsGroup aprende y se adapta continuamente, reduciendo el error humano y permitiendo la ejecución autónoma de la cadena de suministro a escala. Mientras otros se limitan a calcular posibilidades, ToolsGroup transforma automáticamente la información en acciones para mejorar la planificación de la cadena de suministro.

«Nos sentimos honrados de ser reconocidos por QKS por cumplir la promesa de la previsión probabilística», dijo Kevin Young, CMO y EVP de Crecimiento en ToolsGroup. «Gestionar una cadena de suministro es difícil incluso en condiciones ideales, y la creciente complejidad y volatilidad no hacen más que complicarlo. ToolsGroup capacita a las organizaciones para controlar tanto la demanda como la oferta utilizando modelos probabilísticos e IA prescriptiva-entregando resultados con Certeza».

Para obtener más información, se puede consultar la reseña completa de QKS y el vídeo que la acompaña:

Sobre QKS Group

QKS Group, anteriormente Quadrant Knowledge Solutions, es una empresa global de asesoramiento e investigación que realiza un seguimiento de más de 220 mercados tecnológicos, capacitando a los innovadores con inteligencia de mercado orientada al crecimiento y guiando a los adoptantes para elegir e implementar las soluciones de transformación digital adecuadas; anclados en nuestro marco LEAP patentado, que combina el liderazgo impulsado por la tutoría con un espíritu de cerrar el bucle de investigación, «convertimos una profunda experiencia en el sector y una visión de futuro en estrategias accionables y resultados empresariales medibles».

Sobre ToolsGroup

Las innovadoras soluciones basadas en IA de ToolsGroup permiten a minoristas, distribuidores y fabricantes navegar por la incertidumbre de la cadena de suministro. «Nuestras suites de planificación de la cadena de suministro y el comercio minorista potencian un nuevo nivel de toma de decisiones inteligente y desbloquean potentes mejoras empresariales en la precisión de las previsiones, los niveles de servicio y el inventario, deleitando a los clientes y alcanzando los KPI financieros y de sostenibilidad». Más información: www.toolsgroup.com.