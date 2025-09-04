IXOPAY refuerza la experiencia del cliente con el nombramiento de Angie Okelberry y Benjamin Canova

IXOPAY, líder mundial en la coordinación de pagos para empresas, ha anunciado hoy el nombramiento de Angie Okelberry como vicepresidenta de Éxito y Atención al Cliente Global, y de Benjamin Canova como director senior de Estrategia de Clientes y Gestión de Cuentas. Estos nombramientos refuerzan el compromiso de IXOPAY de ofrecer una experiencia de cliente de primera clase a los comerciantes de todo el mundo.

Okelberry cuenta con más de 20 años de experiencia en puestos de liderazgo en las áreas de éxito del cliente, servicios profesionales, ingeniería de ventas y productos. En su nuevo cargo, supervisará los equipos globales de éxito del cliente y asistencia técnica de IXOPAY, garantizando que los comerciantes logren resultados cuantificables a lo largo de todo su recorrido. Anteriormente, en Cornerstone, dirigió equipos internacionales encargados de la planificación estratégica y la adopción de iniciativas para clientes empresariales.

«En IXOPAY, el éxito de los clientes significa ayudar a los comerciantes a aprovechar todo el potencial de la infraestructura de pagos, desde integraciones más rápidas hasta mayores tasas de aprobación y una expansión fluida a nuevos mercados», afirma Angie Okelberry, vicepresidenta de Éxito y Asistencia al Cliente Global de IXOPAY. «Mi objetivo es crear una experiencia de cliente proactiva, basada en datos y arraigada en la defensa de sus intereses. Nuestros clientes saben que pueden confiar en nosotros como un verdadero socio que entiende su negocio, se anticipa a sus necesidades y ofrece resultados que importan cada día».

Canova se une a IXOPAY procedente de Louis Vuitton, donde fue el director fundador de Pagos Globales y Fraude y creó el primer equipo dedicado a los pagos de la empresa. Con más de una década de experiencia en banca, PSP y comercio minorista, es reconocido como un experto en pagos con una perspectiva única sobre los retos a los que se enfrentan los comerciantes en el complejo panorama actual de los pagos. En IXOPAY, utilizará esta experiencia para asociarse con comerciantes empresariales, alinear la estrategia de cuentas con las prioridades comerciales y ayudarles a lograr una mayor eficiencia y crecimiento.

«La orquestación es el avance más emocionante en el ámbito de los pagos de la última década», afirma Benjamin Canova, director senior de Estrategia de Clientes y Gestión de Cuentas de IXOPAY. «Habiendo trabajado en el lado de los comerciantes, sé de primera mano que ningún PSP puede cubrir todos los métodos y mercados del mundo. Por eso la orquestación es esencial: ofrece a las empresas la flexibilidad necesaria para crecer sin ataduras. IXOPAY cumple la promesa de la orquestación, permitiendo a los comerciantes gestionar los pagos de principio a fin, desde la atención al cliente hasta la administración, sin convertirse ellos mismos en empresas de pagos. Estoy encantado de ayudar a los clientes de IXOPAY a convertir los pagos en una ventaja estratégica».

«Angie y Benjamin aportan una potente combinación de experiencia operativa y en pagos para ayudar a los comerciantes a aprovechar todo el potencial de la coordinación», afirmó Suzanne Rudnitzki, directora ejecutiva interina de IXOPAY. «Juntos, refuerzan la capacidad de IXOPAY para ofrecer crecimiento, eficiencia e innovación a clientes de todo el mundo».

IXOPAY estará presente en Money20/20 en Las Vegas este mes de octubre en el stand n.º 20055, donde se reunirá con comerciantes y socios para debatir sobre el futuro de la coordinación de pagos.

Sobre IXOPAY

IXOPAY es la plataforma global de coordinación de pagos de nivel empresarial para negocios que exigen escala, flexibilidad y control. Con más de 40 000 millones de dólares en pagos coordinados para clientes de más de 30 países, IXOPAY combina uno de los ecosistemas de adaptadores más amplios del sector con herramientas inteligentes de enrutamiento, tokenización y ciclo de vida completo, todo ello a través de una única API independiente del proveedor. Al eliminar la complejidad y la dependencia de un procesador, IXOPAY convierte la infraestructura de pagos en una ventaja estratégica, lo que permite integraciones más rápidas, mayores tasas de aprobación y una expansión fluida a nuevos mercados. Más información en www.ixopay.com