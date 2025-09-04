Ordizia convierte su célebre subasta de queso Idiazabal en un evento global

La edición de 2024 marcó un punto de inflexión con la incorporación de pujadores digitales. En 2025, el ayuntamiento de Ordizia y la organización buscan consolidar este formato y ampliar la participación internacional, reforzando el papel de la subasta como escaparate cultural y gastronómico de referencia.

Prestigio y proyección internacional

El queso ganador del concurso, elaborado con leche cruda de oveja latxa o carranzana, es considerado una de las joyas de la gastronomía vasca. Hacerse con él no solo supone adquirir un producto excepcional, sino también un reconocimiento público con repercusión mediática.

A lo largo de su historia, la subasta ha alcanzado cifras récord y ha atraído a empresas e instituciones de renombre:

En 2014, la cooperativa AMPO pagó 13 050 euros por medio queso, en una de las pujas más altas registradas.

En 2018, el congres o San Sebastián Gastronomika se adjudicó medio queso por 8 750 euros , destinando a degustaciones con chefs internacionales.

En 2022, el restaurante Beti Jai Berria abonó 9 000 euros por la mitad del queso campeón.



Estos antecedentes evidencian el valor simbólico y promocional de la cita, tanto para el sector gastronómico como para empresas que buscan vincular su imagen a la excelencia.

Participación online: cómo y por qué

Por segundo año consecutivo, la subasta podrá seguirse en directo desde cualquier parte del mundo:

Registro previo en enkante.eus/erregistroa. Acceso el día 10 de septiembre a partir de las 13:00 h con usuario y contraseña. Posibilidad de pujar en tiempo real con un sistema transparente, ágil y seguro.



El streaming contará con realización profesional, comentarios en directo y señal audiovisual de alta calidad, con el objetivo de que la experiencia digital reproduzca la intensidad de lo que ocurre en el Frontón Beti-Alai.

Una cita con la historia

La subasta del queso Idiazabal de Ordizia es un símbolo de identidad cultural y gastronómica del País Vasco. Representa el esfuerzo de los pastores, la calidad del producto local y la capacidad de una tradición de adaptarse a los nuevos tiempos.

En 2024 se dio el primer paso con la participación online. En 2025, Ordizia da un salto más, abriendo definitivamente al mundo la posibilidad de vivir y participar en la subasta del queso más prestigioso de Europa.

Más información y registro en enkante.eus.