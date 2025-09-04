  • ESP
Ordizia convierte su célebre subasta de queso Idiazabal en un evento global

El próximo 10 de septiembre, el Frontón Beti-Alai de Ordizia acogerá la tradicional subasta del queso ganador del Concurso de Quesos Idiazabal de Pastor, un acto con más de medio siglo de historia que este año volverá a celebrarse en formato híbrido: presencial y online, a través de la plataforma enkante.eus

La edición de 2024 marcó un punto de inflexión con la incorporación de pujadores digitales. En 2025, el ayuntamiento de Ordizia y la organización buscan consolidar este formato y ampliar la participación internacional, reforzando el papel de la subasta como escaparate cultural y gastronómico de referencia.

Prestigio y proyección internacional
El queso ganador del concurso, elaborado con leche cruda de oveja latxa o carranzana, es considerado una de las joyas de la gastronomía vasca. Hacerse con él no solo supone adquirir un producto excepcional, sino también un reconocimiento público con repercusión mediática.

A lo largo de su historia, la subasta ha alcanzado cifras récord y ha atraído a empresas e instituciones de renombre:

  • En 2014, la cooperativa AMPO pagó 13 050 euros por medio queso, en una de las pujas más altas registradas.

  • En 2018, el congreso San Sebastián Gastronomika se adjudicó medio queso por 8 750 euros, destinando a degustaciones con chefs internacionales.

  • En 2022, el restaurante Beti Jai Berria abonó 9 000 euros por la mitad del queso campeón.
     

Estos antecedentes evidencian el valor simbólico y promocional de la cita, tanto para el sector gastronómico como para empresas que buscan vincular su imagen a la excelencia.

Participación online: cómo y por qué
Por segundo año consecutivo, la subasta podrá seguirse en directo desde cualquier parte del mundo:

  1. Registro previo en enkante.eus/erregistroa.

  2. Acceso el día 10 de septiembre a partir de las 13:00 h con usuario y contraseña.

  3. Posibilidad de pujar en tiempo real con un sistema transparente, ágil y seguro.
     

El streaming contará con realización profesional, comentarios en directo y señal audiovisual de alta calidad, con el objetivo de que la experiencia digital reproduzca la intensidad de lo que ocurre en el Frontón Beti-Alai.

Una cita con la historia
La subasta del queso Idiazabal de Ordizia es un símbolo de identidad cultural y gastronómica del País Vasco. Representa el esfuerzo de los pastores, la calidad del producto local y la capacidad de una tradición de adaptarse a los nuevos tiempos.

En 2024 se dio el primer paso con la participación online. En 2025, Ordizia da un salto más, abriendo definitivamente al mundo la posibilidad de vivir y participar en la subasta del queso más prestigioso de Europa.

Más información y registro en enkante.eus.

