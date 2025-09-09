MCC Banking lanza su tarjeta digital sin comisiones

Con el objetivo de eliminar las barreras tradicionales que aún impiden el acceso a productos financieros, MCC Banking ha presentado su nueva tarjeta digital sin comisiones, una solución diseñada para ampliar la inclusión financiera a nivel global.

Según el informe Global Findex Database del Banco Mundial, el 31 % de los adultos en todo el mundo no tiene acceso a servicios financieros básicos. Esta tarjeta permite a cualquier persona abrirse paso en el sistema bancario internacional, sin trámites complejos ni costes ocultos.

«Esta tarjeta representa un paso concreto hacia la inclusión financiera real. Con ella, cualquier persona puede acceder al sistema bancario internacional sin condiciones restrictivas ni trámites engorrosos», explica Peter Van Louse, Vicepresidente de MCC Banking.

La tarjeta digital se activa en pocos minutos desde la app o la web, sin necesidad de acudir a una oficina física. Entre sus principales beneficios destacan:

Sin comisiones de apertura ni mantenimiento.

Uso internacional para compras online y en comercios físicos.

Recarga desde cuentas bancarias o billeteras digitales.

Control de gastos, límites y bloqueo en tiempo real desde la app.

Además de facilitar el acceso al sistema financiero, el producto refuerza la apuesta de MCC Banking por soluciones sostenibles, evitando la emisión de tarjetas plásticas y reduciendo la huella ambiental del sistema bancario.

Durante su implementación piloto en mercados de África Occidental y el Sudeste Asiático, la tarjeta digital logró una adopción del 67 % entre usuarios previamente no bancarizados, superando las expectativas de penetración y retención.

«Nuestro compromiso es construir puentes, no muros. Esta tarjeta digital es más que un producto: es una puerta de entrada al sistema financiero global, sin exclusiones», concluye Peter Van Louse.

Sobre MCC Banking

MCC Banking impulsa el acceso universal a productos financieros innovadores a través de soluciones digitales que eliminan barreras geográficas, tecnológicas y económicas. Con una estrategia centrada en la inclusión, la sostenibilidad y la agilidad operativa, la entidad redefine la manera en que millones de personas interactúan con el sistema bancario en todo el mundo.