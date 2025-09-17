Motion graphics de The Video Valley: la nueva arma secreta de las empresas digitales

No es una productora al uso. Su especialidad son los vídeos que cuentan historias con dibujos, gráficos en movimiento, voces narrativas y un toque creativo. Lo suyo no es grabar lo que ya existe, sino crear desde cero mundos visuales que hacen fácil lo difícil. Si alguna vez has visto un vídeo donde una mano dibuja en una pizarra mientras una voz va explicando paso a paso un concepto, eso es un video pizarra blanca, también conocido como white scribing. The Video Valley es uno de los referentes en este tipo de contenido.

Detrás de esta propuesta creativa se encuentra Raul Ramnani, un emprendedor indio-español con una visión clara: simplificar los mensajes complejos y hacerlos accesibles a través del poder del video. Con una mezcla única de sensibilidad visual, mentalidad estratégica y pasión por la comunicación, Raul ha convertido The Video Valley en una agencia de referencia para marcas que buscan diferenciarse.

Pero no se quedan ahí. También trabajan con motion graphics —gráficos animados al ritmo de la música o la narración— que están de moda en vídeos publicitarios, presentaciones, redes sociales o campañas explicativas. Si una empresa necesita que se entienda bien su propuesta, ellos le ponen dibujos, movimiento, ritmo y claridad.

Una alternativa a los vídeos tradicionales

La fórmula funciona porque, según ellos mismos explican, «hoy la gente no lee, escanea. Pero sí ve vídeos. Y si el vídeo le entra por los ojos y le explica en un minuto lo que antes costaba entender en cinco, has ganado».

Y parece que tienen razón. Marcas de todos los sectores están usando vídeos animados para explicar qué hacen o cómo funciona su servicio.

El proceso: sin cámaras, sin líos y con mucho storytelling

A diferencia de las agencias tradicionales, The Video Valley no necesita platós ni actores. Todo empieza con una videollamada en la que el cliente les cuenta su historia. Después, crean un guion, un storyboard y, finalmente, animan todo el contenido. «Y siempre puedes ir revisando paso a paso. Cada cliente es un mundo, y su vídeo tiene que contar su historia de forma única».

White scribing, motion graphics y vídeos para redes: todo tiene su estilo

Cada tipo de vídeo tiene su momento. Los videos pizarra blanca son perfectos para formación o presentaciones educativas. Los motion graphics para campañas comerciales. Las animaciones 2D personalizadas funcionan bien para branding.

Un formato que gusta… y convierte

Los números acompañan. «Muchos clientes escriben después para decir que el vídeo ha funcionado mejor de lo que esperaban. Que la gente lo comparte, que entienden mejor lo que hacen o que han conseguido más clics y llamadas», explica Raúl Ramnani, fundador del estudio.

¿Qué viene ahora?

The Video Valley está creciendo. Están trabajando en nuevos formatos interactivos, integrando inteligencia artificial para acelerar algunas fases del proceso y abrir nuevas posibilidades creativas. Pero mantienen la misma filosofía con la que empezaron: entender bien el mensaje, contarlo de forma visual y conectar con la audiencia.