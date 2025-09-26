Fundación Inspiring Girls lleva a Barcelona historias de superación sin límites con ‘Imbatibles y Humanas’

La Fundación Inspiring Girls ha celebrado en Barcelona la III Edición de Imbatibles y Humanas, consolidada ya como una de sus iniciativas más especiales. El evento ha estado presentado por la periodista Carlota Corredera, quien tras la bienvenida oficial ha dado paso a Doris Casares, Global Chief Corporate Affairs & Communications de Mango, empresa colaboradora del evento: «La colaboración con Inspiring Girls es un claro ejemplo del compromiso de Mango con el talento y el liderazgo femenino, nuestras niñas de hoy son las mujeres del mañana», ha declarado.

A continuación, han intervenido Sarah Almagro (campeona de España de surf adaptado y subcampeona del mundo), Lola González-Pinto (creadora de contenido @desdemisillaa) e Inés Rodríguez (logopeda, deportista y activista por la visibilidad de la discapacidad), tres jóvenes que han sabido transformar la adversidad en motor de éxito personal y social.

Ante un recinto repleto de estudiantes de secundaria procedentes de diferentes centros de la ciudad, las ponentes han compartido con cercanía y autenticidad cómo han hecho frente a retos vitales extraordinarios: desde una meningitis fulminante que derivó en la amputación de cuatro extremidades hasta cómo convivir desde la infancia con parálisis cerebral. Sus relatos han puesto en pie a un auditorio que ha reconocido la importancia de la inclusión, la visibilidad y la autoestima.

«Es trabajo, esfuerzo, constancia y sacrificio. En las charlas intento transmitir que todo conseguido a día de hoy es gracias a esos valores aportados por distintos deportes que he practicado a lo largo de mi vida», ha expuesto Sarah Almagro. Por su parte, Lola González-Pinto ha confesado a los asistentes: «La manera de sobrellevar la situación no quiere decir que esto sea fácil […] Es duro el tener que renunciar a algunas cosas, es duro el que las cosas te cuesten el triple que a los demás, es duro el tener que ir a rehabilitación todas las semanas sabiendo que aun así hay muchas situaciones en las que vas a tener que depender de alguien para que te ayude». Y ha añadido: «Esta es la realidad que me ha tocado vivir y como tal, debo hacerlo con la mejor de mis sonrisas. Recordándome la suerte que tengo por la gente que tengo a mi lado y lo tremendamente feliz que soy.»

En su turno de palabra, Inés Rodríguez ha concluido su intervención con una valoración que bien resume el core de lo que la sesión pretende transmitir a los asistentes: «La discapacidad es como el color de ojos, te identifica, pero no te define».

En palabras de su presidenta, Marta Pérez Dorao: «Imbatibles y Humanas tiene el objetivo de que las niñas se desarrollen libres y seguras de sí mismas. El propósito de la Fundación es poner en contacto a niñas con mujeres referentes para aumentar sus aspiraciones profesionales y con ‘Imbatibles y Humanas’ les demostramos que incluso ante problemas y dificultades graves se puede salir adelante. Conocen a mujeres que han pasado por estas situaciones y que en vez de amedrentarse han tirado para adelante y han conseguido brillar. Y que, generosamente, comparten su historia de superación».

‘Imbatibles y Humanas’: una iniciativa con gran proyección

Desde su nacimiento, ‘Imbatibles y Humanas’ ha reunido a referentes nacionales e internacionales como la atleta paralímpica Sara Andrés, la jueza de derechos humanos Fariba Qureshi, la influencer británica Tilly Lockey o la cantante Conchita. En su tercera edición, celebrada por primera vez en Barcelona, la iniciativa ha vuelto a confirmar el valor que aporta a los jóvenes, siendo altavoz de historias que refuerzan su confianza y contribuyen a derribar estereotipos.

En la actualidad, la Fundación Inspiring Girls ha inspirado a más de 58.000 niñas, cuenta con más de 9.000 voluntarias de toda España y más de 2.200 colegios registrados para formar parte de sus acciones.