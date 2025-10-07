HotelRunner y Visa sellan una alianza global para impulsar finanzas embebidas y autónomas en viajes

HotelRunner, una plataforma tecnológica líder en viajes y hospitalidad, y Visa, líder mundial en pagos digitales, han anunciado una alianza estratégica global preferente para fortalecer a empresas de todos los tamaños dentro de la industria de viajes y hospitalidad.

La colaboración une la infraestructura global y confiable de Visa, junto con sus capacidades de pagos transfronterizos seguros, con la amplia presencia y alcance de HotelRunner en tecnología de hospitalidad.

Con el objetivo de resolver el desafío de la «última milla» en turismo y democratizar el acceso financiero para pequeñas y medianas empresas (pymes) en mercados emergentes, HotelRunner trabajará con Visa para ofrecer infraestructura tecnológica robusta y conectividad B2B que permita a los proveedores de alojamiento —desde hoteles boutique en Marruecos hasta casas de huéspedes en Bali— recibir pagos de manera rápida y segura a través de fronteras.

Al combinar sus fortalezas, ambas compañías buscan acelerar el crecimiento económico en el ecosistema global de viajes y hospitalidad, ofreciendo soluciones financieras seguras, fluidas y escalables. Esta alianza establece la base de una nueva era de finanzas embebidas, con un enfoque particular en hoteles independientes al proporcionar acceso a las redes de pagos globales.

«Los viajes funcionan gracias a la confianza, y la confianza depende de una infraestructura segura y confiable», afirmó Ali Beklen, fundador y socio director de HotelRunner.

«Al combinar la red global de hospitalidad de HotelRunner con la experiencia inigualable de Visa, estamos construyendo la infraestructura financiera autónoma de los viajes. No se trata solo de pagos; se trata de crear los rieles financieros que impulsarán la próxima década del turismo mundial. Estamos transformando el futuro del comercio turístico transfronterizo, haciéndolo más seguro, inteligente e inclusivo para empresas de todo el mundo», añadió.

Por su parte, Arden Agopyan, fundador y socio director de HotelRunner, comentó: «HotelRunner ha dedicado más de una década a construir la columna vertebral digital de la hospitalidad. Durante demasiado tiempo, los alojamientos pequeños e independientes y las agencias de viajes han quedado excluidos de los flujos financieros globales y de la economía de pagos. Junto con Visa, estamos cambiando eso. Estamos combinando nuestro alcance y plataforma confiable con una de las redes más seguras del mundo para crear un nuevo estándar en pagos de viajes autónomos, seguros, fluidos y escalables».

«Esta colaboración con HotelRunner demuestra cómo juntos podemos impulsar la innovación en todo el ecosistema B2B de viajes. Al combinar la red de pagos global de Visa con la plataforma de hospitalidad de HotelRunner, estamos permitiendo que las empresas de viajes se conecten, transaccionen y crezcan de manera más fluida y segura. Juntos estamos desbloqueando nuevas oportunidades y fortaleciendo el ecosistema global de viajes», declaró Tania Platt, directora global de B2B Travel en Visa.

Operando a nivel mundial, esta alianza unirá a Visa y HotelRunner con empresas clave de viajes en Europa, Asia-Pacífico, Medio Oriente, África y más allá. El acuerdo permitirá ofrecer servicios innovadores de finanzas embebidas y autónomas que apoyarán a millones de negocios de viajes en todo el mundo.