Pasarela Fígaro Street 2025/26: la peluquería conquista la calle y se convierte en moda

Madrid se prepara para vivir una experiencia única: la pasarela que marca un nuevo referente al fusionar peluquería y moda, un formato pionero en España que redefine la manera de entender la moda y la belleza

El próximo 20 de octubre, la Pasarela Fígaro Street 2025/26, con Revlon Professional como main sponsor y Salón Look como colaborador oficial, volverá a transformar la pasarela en un escenario vibrante donde la peluquería se alinea con la industria de la moda y se acerca al gran público.

En un mundo donde el cabello es mucho más que un accesorio, Fígaro Street celebra la autenticidad y la naturalidad como lenguaje de estilo y actitud. La pasarela se convierte en un lienzo urbano donde formas, texturas y colores fluyen con libertad, y cada mechón cuenta una historia genuina de personalidad y carácter.

‘La naturalidad toma la calle’ es el leitmotiv de esta edición: un homenaje a lo real y a lo auténtico, que transforma la experiencia de la moda capilar en un acto de expresión creativa abierto a todos. Fígaro Street 2025/26 no solo marca tendencias: inspira a redescubrir la belleza auténtica y a valorar la creatividad como motor de estilo, con la ciudad como telón de fondo y la peluquería como arte en movimiento.

