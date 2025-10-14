Fujitsu nombra a Daniel Calvo como nuevo Head of Modernization para el Sector Privado en España

Fujitsu ha anunciado el nombramiento de Daniel Calvo como nuevo Head of Modernization (Private Sector), una posición estratégica dentro de su estructura en España orientada a impulsar la transformación digital del sector privado. Desde este cargo, Calvo será responsable de liderar el diseño, desarrollo y ejecución de proyectos destinados a modernizar los procesos, infraestructuras y modelos operativos de grandes corporaciones, aprovechando el potencial de las tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia, la resiliencia y la sostenibilidad de las organizaciones.

Con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico, Daniel Calvo aporta un profundo conocimiento del mercado y una trayectoria consolidada en empresas de referencia como Atos, Commvault, EMC o Data General. A lo largo de su carrera ha liderado iniciativas de gran envergadura en el ámbito de la arquitectura empresarial, la interoperabilidad y la integración de sistemas, así como proyectos de modernización del puesto de trabajo y digitalización de servicios en el sector privado, con un enfoque especial en los ámbitos financiero y asegurador.

Ingeniero Superior en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid, Daniel Calvo ha completado su formación con programas ejecutivos en prestigiosas instituciones internacionales, como el Programa de Dirección General (PDG) del IESE Business School y el Senior Management Program (SHP) en el IMD de Lausana (Suiza). Su formación le ha permitido desarrollar una visión estratégica centrada en la innovación, el liderazgo digital y la creación de valor empresarial.

En su nueva etapa, trabajará estrechamente con el ecosistema de clientes y partners de Fujitsu para acelerar la adopción de soluciones digitales que respondan a los desafíos actuales del mercado. Su incorporación refuerza el compromiso de Fujitsu con el talento y la especialización, consolidando su posición como socio tecnológico de confianza para acompañar a las organizaciones en su camino hacia modelos de negocio más inteligentes, sostenibles y conectados.