AI21 Labs y Fnac Darty se asocian para impulsar la transformación de la IA en el sector minorista

AI21 Labs, un desarrollador de IA de frontera y líder global en IA para empresas, anunció una asociación estratégica con Fnac Darty, uno de los principales minoristas de Europa con una red de tiendas tanto en línea como físicas. La colaboración marca una iniciativa emblemática dentro de la estrategia de crecimiento a largo plazo de Fnac Darty y posiciona a AI21 como un socio estratégico para el despliegue de la IA en las operaciones de la compañía. La asociación respalda el plan estratégico recientemente anunciado por Fnac Darty, «Beyond Everyday», que se centra en acelerar la transición de la compañía de un modelo basado en productos hacia servicios y suscripciones, con la posventa en el corazón de esta evolución.

El primer caso de uso se centrará en el servicio posventa, un área de misión crítica para Fnac Darty y una piedra angular de su estrategia centrada en el cliente. Cada año, millones de clientes contactan a la compañía con problemas relacionados con electrodomésticos. Hoy, los técnicos de Fnac Darty no tienen otra opción que revisar estos casos manualmente, intentando resolverlos de manera remota, lo que a menudo conduce a costosas visitas a domicilio y a la preordenación de piezas de repuesto.

Fnac Darty y AI21 desplegarán Maestro, la plataforma de creación de agentes de AI21, para acelerar el desarrollo de agentes de conocimiento fiables a escala, permitiendo a Fnac Darty proporcionar a sus técnicos un sistema de apoyo sin precedentes. Maestro analizará datos históricos y en tiempo real para proponer soluciones iniciales, reduciendo errores, acelerando los tiempos de resolución y minimizando las visitas a domicilio innecesarias. Con el tiempo, el objetivo es automatizar completamente el proceso de resolución, generando millones de euros en ahorros anuales.

«Fnac Darty siempre ha abrazado la transformación, desde ser pioneros en el comercio electrónico hasta convertir los servicios en el núcleo de nuestro negocio», dijo Olivier Theulle, director de Comercio Electrónico y Digital de Fnac Darty. «Asociarnos con AI21 nos permite dar el siguiente paso: aplicar la IA donde crea más valor para nuestros clientes, al tiempo que construimos sobre nuestro histórico Contrat de Confiance, reafirmando la confianza en el corazón de nuestra marca y extendiéndola hacia la era de los servicios impulsados por IA».

«Fnac Darty no está simplemente probando IA; la está convirtiendo en una piedra angular de su estrategia empresarial», dijo Ori Goshen, CEO y cofundador de AI21 Labs. «Maestro está diseñado para ofrecer IA fiable, de nivel empresarial y a escala, exactamente lo que necesitan industrias como el retail, donde la precisión es crítica y los errores son intolerables. Su capacidad para sintetizar datos complejos y proporcionar respuestas validadas lo convierte en la plataforma adecuada para impulsar esta transformación».

Con más de 20 años de datos históricos de atención al cliente y millones de consultas cada año, la iniciativa de IA de Fnac Darty es una de las más ambiciosas del retail europeo, marcando un hito importante en el viaje de transformación digital de la compañía.

Acerca de Fnac Darty

Fnac Darty es un líder europeo en la venta omnicanal de productos electrónicos de consumo y electrodomésticos, productos culturales y de ocio. Operando en 14 países, emplea a casi 30.000 personas y cuenta con una red multiformato de más de 1.500 tiendas con una sólida presencia web y un número creciente de suscriptores a sus servicios. Los ingresos de Fnac Darty superaron los 10.500 millones de euros en 2024 en el nuevo perímetro, incluida la líder italiana Unieuro. Con su plan 2030 Beyond Everyday, Fnac Darty está expandiendo su presencia europea y profundizando su transición hacia un modelo centrado en la omnicanalidad, los servicios y la circularidad. Para más información: www.fnacdarty.com

Acerca de AI21 Labs

AI21 construye modelos y sistemas de IA de frontera centrados en flujos de trabajo empresariales complejos. La misión de la compañía es impulsar a la humanidad hacia una superproductividad, minimizando la brecha entre la ideación humana y la ejecución mediante IA. Los productos de AI21 incluyen la familia Jamba de modelos de lenguaje de largo contexto y Maestro, una plataforma de orquestación para agentes de conocimiento.