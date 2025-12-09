España reacciona ante el auge de la IA: AEDIA lanza la primera estrategia nacional de gobernanza y ética para una Inteligencia Artificial centrada en las personas

La Asociación Española para la Difusión de la Inteligencia Artificial (AEDIA) ha presentado hoy el primer programa nacional de formación y gobernanza diseñado para asegurar que la adopción de la Inteligencia Artificial (IA) en España sea segura, transparente y éticamente alineada con los derechos humanos.

En un escenario de rápido crecimiento de modelos generativos (como ChatGPT, Gemini o Copilot), AEDIA advierte sobre la brecha urgente que existe entre el avance tecnológico y la capacidad de la sociedad para supervisarlo.

«Ya no estamos debatiendo si la IA llegará, sino cómo conviviremos con ella. España necesita urgentemente criterios éticos claros, alfabetización tecnológica masiva y espacios de supervisión real e independiente. Este programa nacional nace para proporcionar esas herramientas» — Abraham Bravo, Vicepresidente de AEDIA

Pilares del Programa: De la Formación a la Gobernanza

El programa de AEDIA se estructura para crear un ecosistema de IA responsable a nivel nacional, con un enfoque tanto en la capacitación como en la supervisión:

Alfabetización y Certificación: Lanzamiento de cursos abiertos y gratuitos para ciudadanía, administraciones y centros educativos, junto con certificaciones oficiales que validen la aplicación de criterios éticos en empresas y profesionales.

Lanzamiento de cursos abiertos y gratuitos para ciudadanía, administraciones y centros educativos, junto con que validen la aplicación de criterios éticos en empresas y profesionales. Primer Marco de IA Responsable: Publicación de una guía detallada y el Primer Marco Español de IA Responsable , que servirá de hoja de ruta para el desarrollo de sistemas de IA.

Publicación de una guía detallada y el , que servirá de hoja de ruta para el desarrollo de sistemas de IA. Impulso Local Ético: Creación de un itinerario para el desarrollo de los primeros «municipios inteligentes éticos» en colaboración con administraciones locales pioneras.

Creación de un itinerario para el desarrollo de los en colaboración con administraciones locales pioneras. Observatorio Ciudadano: Puesta en marcha del Observatorio Ciudadano de IA Responsable, un organismo independiente para la vigilancia y el análisis de los sistemas de IA en el espacio público y privado, garantizando el enfoque humano y garantista.

Posicionamiento Estratégico ante el AI Act

Con la inminente entrada en vigor del Reglamento Europeo de IA (AI Act) en 2025, esta iniciativa posiciona a España en la vanguardia de la gobernanza tecnológica.

Según AEDIA, los países que desarrollen modelos proactivos de IA responsable no solo cumplirán con la legislación, sino que atraerán una mayor inversión, innovación y talento cualificado en los próximos años, tal como subraya el Foro Económico Mundial.

Llamado a una Alianza Nacional por la Ética en la IA

AEDIA extiende una convocatoria abierta a sumarse a esta alianza estratégica, reconociendo que la IA responsable requiere un esfuerzo coordinado de múltiples sectores:

Sector Académico: Universidades y centros de investigación.

Universidades y centros de investigación. Sector Público: Administraciones públicas a nivel local y regional.

Administraciones públicas a nivel local y regional. Sector Privado: Empresas tecnológicas, startups y pymes.

Empresas tecnológicas, startups y pymes. Sociedad Civil: ONGs, expertos en derecho digital, ética, y educación.

Los interesados pueden unirse a la iniciativa a través del portal: www.aedia.es

Sobre AEDIA

AEDIA — Asociación Española de Difusión de la Inteligencia Artificial — es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a promover una adopción segura, ética y accesible de la IA en España. Su misión es impulsar una inteligencia artificial que mejore vidas sin vulnerar derechos a través de la formación, la divulgación y alianzas público-privadas.