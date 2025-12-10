Gexbrok crece en Extremadura al integrar la correduría de seguros ANTONIO GALLARDO

La correduría de seguros Gexbrok, con más de 35 años de experiencia en sector, socio de Cojebro y ADECOSE y miembro del grupo internacional ETL GLOBAL, afianza su presencia en Extremadura con la integración de la correduría de seguros ANTONIO GALLARDO, ubicada en Arroyo de la Luz.

La adquisición de esta correduría supone para GexBrok seguir creciendo en la región en la que se encuentra radicada su sede y sus orígenes. Así lo destaca director general de GexBrok «Cerramos este 2025 con la integración de una correduría con una gran trayectoria y reconocimiento en la región lo que nos permitirá seguir siendo referentes en seguros dentro y fuera de Extremadura».

La cartera de clientes de la correduría de seguros de ANTONIO GALLARDO se beneficiará de la infraestructura tecnológica y el capital humano del que presume Gexbrok: un equipo multidisciplinar que pasará a estar formado por un total de 40 profesionales y un soporte tecnológico que les permite ofrecer el mejor servicio a sus clientes.

Un equipo de más de 40 profesionales del sector de los seguros y la mediación

Tras la integración de ANTONIO GALLARDO, Gexbrok pasará a estar formado por un equipo multidisciplinar de 40 expertos en el sector de los seguros y la mediación prestando soporte a una cartera de más de 3.000 clientes en la región además de las oficinas que la correduría ya tiene en Madrid, Barcelona, País Vasco, Castilla y León, La Rioja e Islas Canarias.

El equipo procedente de ANTONIO GALLARDO está liderado por Antonio Gallardo, socio y director de la correduría extremeña que aportará sus más de 30 años de experiencia en el sector de la mediación y que se muestra ilusionado con esta integración «conozco a Gexbrok desde hace muchos años y nos integramos convencidos de que lo hacemos dentro de un grupo con un propósito y valores con los que nos sentimos completamente identificados».