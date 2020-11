Audio Pro Addon C10, Bose S1 Pro con sensores integrados o JBL Boombox son tres de los mejores altavoces Bluetooth grandes 2020.

¿Qué precios tienen los mejores altavoces Bluetooth grandes? Los más baratos están entre 60-100 €, el modelo más caro de la lista es en nuevo Soundboks con batería intercambiable y 126 dB de sonido.

Los altavoces bluetooth pequeños son todo un éxito, están agotados en muchas tiendas físicas.¡Todo el mundo quiere tener uno! Con tanta popularidad, los altavoces bluetooth grandes, han salido ganando, cada vez son más buscados, para animar fiestas o eventos. Son de mayor tamaño, pero también se pueden transportar.

Los altavoces Bluetooth pequeños tienen pesos que oscilan entre los 500-680 g. Los grandes en cambio parten de pesos superiores, de los 2.3 kilos en adelante. Al ser más pesados, suelen llevar asas que facilitan su transporte.

La potencia, es otra de las diferencias, los grandes desarrollan más. La duración de la batería es similar, o ligeramente más alta en los altavoces Bluetooth grandes, que en los pequeños, teniendo en cuenta que los grandes gastan más.

Mejores altavoces Bluetooth grandes 2020

La lista se basa en modelos extraídos de webs de referencia como musiccritic.com, whathifi.com y Amazon.

El robusto S1 Pro te dará el mejor sonido para tu fiesta, tu maletero o tu reunión en exteriores. Este altavoz Bluetooth tiene todo lo que necesitas y pesa solamente 7,1 kg para que puedas llevártelo donde quieras.

Conviértete en el DJ gracias a la transmisión Bluetooth, realiza anuncios claramente con el conector para micrófono, o conecta y toca tu teclado o guitarra favoritos. El procesamiento ToneMatch integrado hace que las guitarras y los micrófonos suenen naturales, mientras que la ecualización automática ajusta el tono del sistema automáticamente para ofrecerte el mejor sonido en cualquier posición.

La batería recargable de iones de litio dura hasta 11 horas, no importa dónde vayas. Y, con la función de carga rápida, podrás recargarlo si tienes prisa.

Colócalo en el suelo, de lado, inclinado hacia atrás o elevado. Sensores integrados, ecualizador automático y un diseño único multiposición que garantizan un sonido completo y equilibrado.

El modelo JBL Boombox, diseñado como el altavoz Bluetooth portátil más potente, ofrece un sonido de escándalo con los bajos más impactantes. Disfruta de tu música las 24 horas sin perder el ritmo. Imagina poder oír tus canciones favoritas sin parar de un amanecer a otro con una sola carga.

Con batería de gran capacidad de 20 000 mAh y salida de doble carga para cargar tus dispositivos externos en cualquier momento sin que la música deje de sona r. Robusto y resistente

Conecta hasta dos smartphones o tabletas al altavoz de forma inalámbrica para obtener un sonido estéreo impresionante.

La batería integrada recargable de iones de litio proporciona hasta 24 horas de tiempo de reproducción y permite cargar tus dispositivos a través de dos puertos USB.

y permite cargar tus dispositivos a través de dos puertos USB. Resistencia al agua conforme a la norma IPX7

El altavoz Woburn II procesa los agudos altos de forma limpia y los graves bajos con facilidad. Además, tiene una gama media nítida y vívida. Los amplificadores de clase D dotan con 110 vatios de potencia total a sus dos altavoces de agudos de 1” y al altavoz dual de subgraves de 5,25”.

La estructura de madera contribuye a crear un sonido cálido y natural, mientras que el sistema reflector de bajos incluye un puerto que aumenta la eficiencia a bajas frecuencias.

El nuevo SOUNDBOKS no se parece a ningún otro altavoz del mundo ni a ningún otro SOUNDBOKS anterior. Magníficamente alto, emparejable de forma inalámbrica, increíblemente duradero, sorprendentemente liviano y el único altavoz inalámbrico con batería intercambiable. Rompe las barreras del sonido.

Potencia real de hasta 126 dB sin distorsión

Sonido envolvente para experimentar cada frecuencia

Bluetooth reproduce tu música desde cualquier dispositivo

Batería intercambiable.

Audio Pro es una empresa sueca que trabaja en dispositivos de alta fidelidad desde 1978. Estos altavoces Bluetooth, son muy valorados, revistas como House&Garden, Reino Unido, los han destacado como el mejor sistema multi-salón. Con Airplay®, Spotify Connect® y Bluetooth® puedes reproducir toda tu música como quieras.

AMPLIFICADORES Y CONTROLADORES

Amplificador: tweeter digital clase D de

80 vatios: 2 x 3⁄4 «cúpula textil

Woofer: 5.25″ tiro largo

FRECUENCIA

Rango: 45 – 22,000 Hz

Crossover: 2.500 Hz

SALIDAS

Salida secundaria

USB DC out / max. 5V, 1000 mA

Medidas

(altura, anchura, profundidad), 166 x 320 x 180 mm

Peso: 4,38 Kg

ENTRADAS

Wi-fi + Ethernet, Bluetooth 4.0

RCA y estéreo de 3.5 mm

Su «hermano menor, el JBL Flip 4», ha sido uno de los éxitos del verano, manejable, sumergible y con buena duración de batería. Este modelo el JBL Xtreme 2 es una versión más potente, ofrece un sonido estéreo dinámico e inmersivo.

Con cuatro controladores. el JBL Flip 4 pesa solo 515 g, frente a los 2.3 kilos del JBL Xtreme 2. Es impermeable y ofrece hasta 15 horas de batería. Junto con JBL Connect + puede conectar de forma inalámbrica más de 100 altavoces habilitados para JBL Connect +.

A prueba de aguas→ sí

Integración de Voice Assistant → sí

JBL Connect +→ sí

Altavoz→ sí

Bluetooth→ sí

Cable de audio de 3,5 mm Entrada→ sí

Apagado automático→ sí

Especificaciones

Peso del producto

2,39 Kg

2,39 Kg Dimensiones del producto

28,8 x 13,2 x 13,6 cm

28,8 x 13,2 x 13,6 cm Pilas:

1 Lithium Polymer necesaria(s), incluida(s)

1 Lithium Polymer necesaria(s), incluida(s) Número de modelo del producto

K951618

K951618 https://www.youtube.com/watch?v=zgygEUDs3Jg

Otras características

Resistente al agua, Tamaño del woofer: 7 cm, Tarjeta de garantía, Tweeter, bluetooth, bluetooth: 4.2

Resistente al agua, Tamaño del woofer: 7 cm, Tarjeta de garantía, Tweeter, bluetooth, bluetooth: 4.2 Componentes incluidos

altavoz

altavoz Configuración del canal de sonido Surround del altavoz

2.0 canales

2.0 canales Tipo de amplificación del altavoz

Active

Active Conectividad del altavoz

Bluetooth

Bluetooth Potencia de salida

20 vatios

20 vatios Voltaje

3.7 voltios

3.7 voltios Potencia eléctrica

40 vatios

40 vatios Fuente de alimentación

Batería, CC

Batería, CC Descripción de la batería

Integrado

Integrado Duración media de la batería

15 horas

15 horas Tiempo de carga

3.5 horas

3.5 horas Pilas / baterías incluidas

Sí

Sí Pilas / baterías necesarias

Sí

Sí Composición de la pila de la batería

Litio Ion

Litio Ion Descripción de la interfaz de red

Inalámbrico y alámbrico

Inalámbrico y alámbrico Relación señal/ruido

80 dB

80 dB Tipo de conector

Inalámbrico y alámbrico

Inalámbrico y alámbrico Incluye batería recargable

Equipado con EXTRA BASS™ que mejora las frecuencias bajas de las canciones. Con luces estroboscópicas, que iluminan con LED blancos el rito de la música y además tienen una franja multicolor. Ver en Amazon.

Establece una conexión Bluetooth® rápida con NFC con un solo toque, o transmite desde tu dispositivo de reproducción mediante una red Wi-Fi.

Cuando no tengas cerca una toma de alimentación, la batería recargable te dará 14 horas de reproducción.

Las prácticas asas facilitan el transporte de tu GTK-XB60 de fiesta en fiesta.

Conexión mediante USB, accede a tus archivos de música digital en formato mp3, WMA y WAV conectando un dispositivo USB.

Controla los efectos de sonido y luz con la aplicación Sony | Music Center y Fiestable

Conecta más altavoces con Wireless Party Chain

Transmisión de audio por Bluetooth

2x 1.97 «Tweeters / 2x 5.12» Woofers

1x RCA estéreo / 1x USB / 1x entrada de micrófono

Reproducción de MP3, WMA y WAV a través de USB

Ion Tailgater Express logra un sonido memorable gracias a su sistema de altavoces de 2 vías y un amplificador de potencia dinámico de 20 vatios. Puedes transmitir música desde cualquier dispositivo con Bluetooth o escuchar la radio AM/FM incorporada.

Resistencia al agua IPX4, soporta salpicaduras. Además tiene entrada para micrófono y una gran duración de batería. Buena relación, calidad precio.

Incluye un puerto USB 2.0 incorporado, perfecto para cargar tu iPad, iPhone u otros dispositivos USB. Simplemente usa la batería incorporada de Tailgater Go para recargar tu dispositivo de audio o conéctalo para evitar tener a mano un cable de carga extra.

Suma a todo esto una entrada de micrófono incluida (micrófono no incluido) y la capacidad de amplificar tus dispositivos de audio que no son Bluetooth, y Tailgater Go es la solución de sonido perfecta, portátil y todo en uno.

No Tienes Bluetooth? ¿No hay problema?Tailgater Go incluye una radio AM/FM incorporada con una entrada auxiliar de 1/8-pulgada perfecta para dispositivos que no son Bluetooth, como reproductores de CD, reproductores de cassette y más.

20 vatios de potencia dinámic a para una diversión memorable al aire libre

El robusto woofer de 4 pulgadas y el tweeter de amplia dispersión brindan un sonido de alta calidad

IPX4 resistente al agua: perfecto para uso en la playa o en la piscina

Easy Pair vincula su teléfono inteligente habilitado para NFC con un solo toque

La batería recargable incorporada proporciona hasta 30 horas de uso continuo

Radio AM / FM con pantalla brillante y legible

Puerto de carga USB para recargar cómodamente su móvil, tableta y más

Entrada auxiliar de 1/8-pulgada (3.5mm) para dispositivos no Bluetooth

Entrada de micrófono para hablar en público, karaoke y más (micrófono no incluido)

